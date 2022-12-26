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Общество26 декабря 2022 5:50

«Мы здесь, чтобы вам никогда не пришлось пережить подобного»: бойцы СВО ответили на трогательные письма школьников из Самарской области

Самарские школьники получили весточки от бойцов СВО в ответ на свои трогательные письма
Анастасия МЫШКИНА
Самарские школьники уже давно пишут письма бойцам СВО

Самарские школьники уже давно пишут письма бойцам СВО

Уже не первый месяц из Самарской области на территорию, где ведется специальная военная операция, едут тонны гуманитарного груза, обмундирование и полезные вещи для наших бойцов, теплая одежда, вязаные носочки и душевные письма от взрослых и детей. Самарские школьники пишут от души - кто-то соприкоснулся с темой ближе всего и теперь ждет возвращения домой родного человека, кто-то просто искренне хочет передать частичку тепла незнакомым людям, которые сражаются за счастье и целостность родной страны.

Сами бойцы - в том числе и из Самарской области - уже не раз говорили, как приятно получать такие весточки из дома, ведь для них это знак, что вся их нелегкая работа ведется не напрасно, что дома их ждут и верят в них. Особенно трогательно когда удачи и возвращения с победой желают незнакомые дети. Перед Новым годом школьники из Самарской области смогли лично узнать о том, как рады их письмам за "красной ленточкой": он получили видеоответ на свои послания.

Боец из Самарской области ответил Веронике из Кинеля. Девочка, ученица пятого класса написала от души строчки поддержки и они тронули сердце военнослужащего.

- Спасибо за написанное письмо, для нас такая поддержка очень важна. И мы продолжим защищать границы нашего Отечества и строить мирную жизнь. А поможет в этом ... наша кошка, - улыбается боец на видео. И чешет за ушком маленького котенка, который так уверенно чувствует себя на его руках.

А вот ответ Алексею из гимназии №3 прилетел от целой боевой бригады. Сильные мужчины шутят в ответ самарскому мальчишке:

- Привет, Алексей, мы тут тоже из Самарской области. Ты вот пишешь, что любишь собаку, у нас тут тоже у многих собаки. И что любишь играть в футбол на позиции вратаря - что ж, ждем тебя на Чемпионате мира! ТЫ написал, что не дай Бог тебе пройти через то, через что проходим мы - но мы здесь для этого и находимся, чтобы вам через это не проходить, - говорят бойцы на видео. И передают привет, поздравляя с Новым годом.

Кстати, праздника за линией боевого соприкосновения ждут не меньше, чем на всей остальной территории России. Бойцы наряжают елки, украшают свои места проживания и готовятся загадать ровно в полночь самое важное для каждого желание.

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