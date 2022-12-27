«Хочу помочь Родине»: самарец уже полгода пытается вернуться в Россию для участия в СВО

Самарец из Германии не оставляет попыток уехать на СВО, чтобы защищать свою Родину Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Вам нужна регистрация в Республике Казахстан на срок более 90 дней, - такое сообщение от представителей российского посольства в Астане уже несколько раз получил Дмитрий Гаан.

Дмитрий Гаан родился в России, но позже его родители уехали на постоянное место жительства в Германию. Сейчас мужчина уже обзавелся семьей, воспитывает двух маленьких дочек. Когда началась спецоперация на Украине, патриот своей Родины решил, во что бы то ни стало, поехать служить на фронт. Однако одного желания и сильного патриотичного настроя оказалось недостаточно. С мая 2022 года житель Германии с самарскими корнями борется с бюрократией на границе трех стран.

В Германии оставаться нельзя – посадят

- В Германии оставаться было нельзя – посадят за поддержку России. Я забрал супругу и дочерей и приехал в Самару, чтобы начать готовиться к мобилизации, - рассказывает журналисту «КП-Самара» Дмитрий Гаан.

Однако за полгода мужчина не смог оформить российское гражданство и сдать экзамен на носителя языка. Он был вынужден по окончанию срока действия визы уехать в соседний Казахстан, где находится с семьей по сей день.

- В военкомате в Самаре мне очень обрадовались, что я захотел идти служить по контракту. Однако оформление необходимых документов затянулось, а срок действия визы подошел к концу. Ехать обратно в Германию было нельзя – за активную поддержку России мне грозило до 5 лет лишения свободы, поэтому мы с семьей приняли решение уехать в Казахстан, а потом уже оттуда вернуться в Россию, чтобы продолжить оформление гражданства, - рассказывает Дмитрий.

«Свои же втыкают палки в колеса»

Казахстане тоже оказалось не все просто. Чтобы сделать там визу в Россию, нужно было предоставить в посольство разрешение на непрерывное пребывание в этой стране более 90 дней. Такого документа у Дмитрия не было, он начал оспаривать данное правило, но представители посольства остаются непреклонны.

- У меня есть официальное письмо из МИД в Москве, где указано, что для получения визы не нужна регистрация в Казахстане. Мне нужно было лишь получить приглашение в Самару от кого-либо из родственников, это мне удалось. Однако в посольстве в Астане игнорируют письмо из МИД и настаивают на своем. Мы думали, что Новый год с семьей уже отметим дома, в Самаре, но свои же втыкают нам палки в колеса, - говорит мужчина.

В ситуацию даже вмешались представители миграционной службы Самарской области. Руководитель подразделения по вопросам миграции ГУ МВД по Самарской области Денис Сафаров помог Дмитрию Гаану в оформлении необходимых документов для получения визы. Мужчина очень благодарен самарским полицейским, но даже их поддержка не помогает в настоящее время уладить недопонимание с посольством в Астане.

Самарец вынужден задумываться о крайних мерах

Дмитрий Гаан настолько уже разочаровался в сложившейся ситуации, что начал продумывать другие варианты. Если ситуация в ближайшее время не разрешится, то ему придется идти на крайние меры.

- Я уже думал о том, чтобы семью отправить обратно в Германию. Скорее всего, их там не тронут, так как претензии были именно ко мне. А сам бы начал хоть как-то пробираться на Украину и уже там на месте поступать в добровольческие отряды ДНР и ЛНР, - рассказывает Дмитрий. – Мы сейчас находимся в такой ситуации, что уже не знаешь, откуда следующей палки ждать.

Коренной самарец продолжает бороться со стеной непонимания в российском посольстве в Астане. Мужчина не теряет надежды, что его семья все же доберется до дома в Самаре. Дмитрий направляет все официальные письма из миграционной службы и МИД, но по его словам, там просто игнорируют приказы свыше и продолжают работать спустя рукава.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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