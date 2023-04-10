«Ударил в спину и шею»: в Самаре девятиклассники устроили поножовщину в школе №91

В обстоятельствах страшного ЧП разбираются полицейские Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром в понедельник, 10 апреля 2023 года, в школе №91 на улице Балаковской в Самаре произошло ЧП. В социальных сетях стало известно, что ученик 9-го класса принес в школу нож и ударил им своего одноклассника. «КП-Самара» выяснила подробности страшного инцидента.

На месте работает полиция

Как стало известно, двое 16-летних подростков устроили скандал на перемене, в ходе которого один из них достал нож. Девятиклассник нанес своему оппоненту удары в спину и шею. На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи и полиция.

- Сотрудники полиции в настоящее время работают на месте происшествия, - сообщили журналисту «Комсомолки» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Потерпевший сейчас находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Администрация учебного заведения теперь будет объяснять, как ученик старшей школы смог пронести в школу опасное холодное оружие.

Губернатор взял ситуацию под личный контроль

В мэрии Самары сообщили, что администрацией школы незамедлительно были вызваны Скорая медицинская помощь и полиция.

- Сегодня в школе Советского района учащийся нанес ранение перочинным ножом своему однокласснику, - сообщила руководитель департамента образования Самары Ирина Коковина. - Пострадавший ребенок в сопровождении учителя спустился в медицинский кабинет, который располагается на первом этаже, где ему незамедлительно была оказана первая помощь. Руководитель учреждения оперативно вызвал скорую помощь и полицию. Приехавшие медики доставили ребенка в больницу. Мы очень надеемся на его скорейшее выздоровление. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку.

Губернатору Самарской области Дмитрию Азарову уже доложили о скандальной ситуации в школе №91. Глава региона дал поручение министру образования Виктору Акопьяну лично разобраться в произошедшем.

В социальных сетях новость о поножовщине разошлась стремительно. Самарцы уже назвали инцидент очередным скандалом федерального уровня.

- Для чего охрана на входе, поставили везде турникеты, а ножи все равно приносят. Это уму непостижимо, страшно за детей, - негодуют жители Самары.

В настоящее время полицейские опрашивают охранников, которые допустили наличие холодного оружия у одного из учащихся. Вероятно, в ближайшее время ответственные понесут наказание.

Редакция «Комсомольской правды» следит за развитием событий.

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