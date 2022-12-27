Новокуйбышевские нефтехимики сэкономили энергоресурсов на 65 млн рублей

Новокуйбышевские нефтехимики — одни из лидеров энергосбережения среди предприятий Роснефти.

Ответственность перед планетой

Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов и внедрение энергосберегающих технологий - один из ключевых элементов стратегии «Роснефть 2030». Компания является одним из крупнейших потребителей энергоресурсов в стране, только объем затраченной электроэнергии составляет почти 48,5 млрд кВтч в год. Эта цифра могла быть существенно больше, но дочерние предприятия «Роснефти» непрерывно работают над повышением энергоэффективности и сокращением энергопотребления, оптимизацией электрических нагрузок и тепловых процессов. Объем топливно-энергетических ресурсов, сэкономленных «Роснефтью» за 9 месяцев 2022 года, составил 234 тысяч тонн условного топлива или свыше 4,4 млрд рублей. Данный объем сравним с годовым потреблением электроэнергии города с населением около 250 тысяч человек. Для достижения эффекта предприятия «Роснефти» выполняют энергосберегающие мероприятия - оптимизируют режимы работы технологических объектов, внедряют современное оборудование и энергоэффективные технологии в нефтедобыче и нефтепереработке. Чтобы выявить лидеров в проделанной работе, «Роснефть» составляет рейтинги Системы энергетического менеджмента, повышения энергетической эффективности и энергосбережения. По итогам 2021 года, например, все призовые места среди нефтеперерабатывающих предприятий взяли заводы самарской площадки. Первое место занял Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод, второе - Новокуйбышевская нефтехимическая компания, третье - Новокуйбышевский завод масел и присадок.

Эффект экономический, он же – экологический

Бережное отношение к энергоресурсам - один из приоритетов производственной и экологической политики Новокуйбышевской нефтехимической компании. В рамках реализации программы энергосбережения за 9 месяцев 2022 года нефтехимики сэкономили около четырех миллионов киловатт-часов электроэнергии, 61 тысячу гигакалорий теплоэнергии и около трех тысяч тонн условного топлива природного газа. Экономический эффект составил 65 миллионов рублей. К такому результату привело повышение эффективности работы производственных активов. Только за первые девять месяцев 2022 года в АО «ННК» реализованы с получением экономии 16 мероприятий.

Наиболее эффективными в рамках реализации Программы энергосбережения стали такие проекты как оснащение теплообменников узлами отвода конденсата и увеличение диаметра конденсатопроводов, а также замена неэффективной тепловой изоляции трубопроводов пара на изоляцию с улучшенными характеристиками. Предложенные решения позволили снизить потребление тепловой энергии в паре, сверхнормативные тепловые потери в окружающую среду на 42 тысячи гигакалорий. Таким образом, нефтехимики не только улучшили экономические показатели предприятия, но и сократили нагрузку на природу.

НАША СПРАВКА

АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» - дочернее общество НК «Роснефть», крупный производитель продукции нефтехимии, газопереработки и органического синтеза. Мощности переработки по сырью составляют около 900 тысяч тонн в год. Перечень выпускаемой продукции насчитывает более 30 наименований.