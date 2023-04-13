Перегревшийся чайник или женские разборки: соседи рассказали подробности про взрыв газа в жилом доме в Самаре

Хозяйка лишилась половины своего дома из-за неосторожности Фото: Наталья АРТЯКОВА

Днем в четверг, 13 апреля 2023 года, жители поселка Зубчаниновка услышали громкий хлопок. Соседи всполошились, выбежали на улицу и увидели, как дом местной жительницы на Пушкарском проезде, 3 охвачен огнем. На место происшествия выехали экстренные службы. Журналист «КП-Самара» стала свидетелем громкого происшествия в поселке.

Забыла на плите чайник

По словам местных, в доме живет пожилая цыганка. Раньше никаких претензий к соседке не было. Когда наш корреспондент оказалась на месте ЧП, удалось застать хозяйку дома возле развалин.

- Я все потеряла, ничего не осталось, - громко плакала женщина.

Пожарные оперативно потушили пламя Фото: Наталья АРТЯКОВА

Рядом были родственники и соседи пострадавшей. Именно они рассказали свою версию, что произошло в доме.

- Она поставила чайник и забыла о нем. Ушла посидеть на лавочку на улицу, погода-то вон какая хорошая. Тут все бахнуло, полдома разворотило, - рассказывают родственники женщины.

Взрывная волна выбила оконные рамы на кухне Фото: Наталья АРТЯКОВА

Соседи думают, что это поджог

Однако не все верят в эту версию событий. Соседи цыганки вызвали на место полицейских. По их словам, дом могли поджечь некие две неадекватные женщины. По словам очевидцев, они громко кричали на нерусском языке, а потом дом загорелся, отчего газовая труба не выдержала и произошел взрыв.

Газовщики отключили снабжение и проверили трубы на утечки Фото: Наталья АРТЯКОВА

Нам удалось встретить на месте пожара только сотрудников газовой службы и СКС, которые отключали водоснабжение. Газовщики перекрыли газ и проверили дом на наличие утечек. Когда работа была почти закончена, оперативные службы обратили внимание на фундамент деревянного дома – бетонное основание было разрушено, виднелись трещины.

- Вероятно, газ попал между перекрытиями и волной выбило фундамент. Теперь хозяйке дома нужно будет ехать в главный офис газовой службы, писать заявление. Эксперты смогут точно сказать причину возгорания, которое повлекло разрушение дома, - говорят сотрудники газовой службы.

На месте работали экстренные службы Фото: Наталья АРТЯКОВА

Пострадавших нет

В ГУ МЧС по Самарской области «Комсомолке» дали официальный комментарий по произошедшему на Пушкарском проезде, 3.

- Информации о взрыве газа в поселке Зубчаниновка нет. Сообщение о пожаре поступило в 13:17. Прибывшие на место пожарные установили, что горит пристрой частного дома на площади 10 кв.м. В течение часа возгорание удалось ликвидировать. Пострадавших нет, - сообщили нам в главном управлении МЧС региона. - Причины пожара устанавливаются.

ЧП произошло в Зубчаниновке Фото: Наталья АРТЯКОВА

Сейчас на месте происшествия продолжают работать экстренные службы. Соседи переживают, что газ может и дальше поступать в дом и взорваться. Однако специалисты утверждают, что никакой опасности для окружающих после отключения коммуникаций уже нет.

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