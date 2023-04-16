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Происшествия16 апреля 2023 10:45

Пожар повышенного уровня сложности: в Самаре 33 человека тушат дом на 9-й просеке

В МЧС рассказали подробности крупного пожара на 9-й просеке 16 апреля 2023 года
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
На Барбошиной поляне в Самаре произошел крупный пожар. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

На Барбошиной поляне в Самаре произошел крупный пожар. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Днем, 16 апреля 2023 года, в МЧС Самары поступило сообщение о возгорании частного дома и надворных построек на 9-й просеке. Пожарные подразделения были направлены на место ЧП по повышенному рангу сложности. В пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области дали первую информацию по крупному пожару, который ликвидируют до сих пор.

В соцсетях появляются фото очевидцев

В соцсетях появляются фото очевидцев

Фото: из соцсетей

- Сообщение о пожаре на ул. Барбошина поляна 13 линия дом 7А, в Кировском районе Самары поступило в дежурную смену в 11:44. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, - сообщили пожарные.

Пожарные привлекались по повышенному рангу сложности. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Пожарные привлекались по повышенному рангу сложности. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

По прибытии на место ЧП было установлено, что по адресу горит частный дом и надворные постройки на площади 250 кв. м. В ликвидации открытого горения приняли участие 33 человека личного состава и 10 единиц спецтехники.

К ликвидации привлекалось 33 человека личного состава. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

К ликвидации привлекалось 33 человека личного состава. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

- Пожарно-спасательные подразделения принимают все необходимые меры по недопущению распространения огня, - сообщили в главке МЧС.

Горят надворные постройки и сам жилой дом. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Горят надворные постройки и сам жилой дом. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

В настоящее время пожарные продолжают работать на месте ЧП. Известно, что погибших и пострадавших при пожаре нет.

«КП-Самара» будет следить за развитием событий.

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Площадь пожара составляет 250 кв. м. (подробности)

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