На радостях подбросил бутылку и получил красную карточку: о чем говорили после матча «Крылья Советов» - «Химки»

Защитник "Химок" Виталий Лысцов очень хотел забить бывшему клубу, но попал в штангу с трех метров. Фото: ПФК "Крылья Советов"

15 апреля 2023 года «Крылья Советов» и «Химки» сыграли в Самаре вничью 0:0 в матче 23-го тура чемпионата России по футболу. Рассказываем, что произошло после игры «Крыльев» и «Химок».

Осинькин: не могу предъявить претензий игрокам по самоотдаче

Практически весь второй тайм матча прошел под недовольное посвистывание с трибун. А сразу после финального свистка болельщики уже громко и все вместе разразились негодующим свистом.

Корреспондент «КП-Самара» на послематчевой пресс-конференции тренеров предположил, что такая реакция трибун была вызвана тем, что вялотекущий характер игры так и не взорвался активными действиями со стороны игроков, болельщики не увидели стремления во что бы то ни стало вырвать победу.

- Разве второй тайм был вялотекущим? - не согласился главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин.

- То есть ощущения болельщиков иллюзорны, а внешняя картина игры была связана с тем, что «Химки» не дали игрокам «Крыльев» «разбежаться»?

- И да, и нет, - ответил Осинькин. - Где-то, действительно, "Химки" не дали играть. У них хорошая команда, не надо их недооценивать. С другой стороны, и мы не в лучшем состоянии. Мы сыграли много матчей, после которых не можем по-настоящему восстановиться. С "Оренбургом", с ЦСКА два матча вытащили у нас много энергии. Матч с "Сочи" не был очень качественным с нашей стороны в физическом плане. Хоть мы и победили, но имели проблемы в движении, нам не хватало свежести. Мне тоже хотелось бы, чтобы мы были в лучшем состоянии. Не бежалось сейчас у тех футболистов, которые до этого сыграли больше всех. И все же никому из них я не могу предъявить претензии по самоотдаче.

Талалаев: мне нечего доказывать Самаре, я ушел отсюда сам

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев, проводивший свой дебютный матч у руля подмосковной команды, комментируя игру, отметил реваншистские настроения у защитника Виталия Лысцова.

- Виталик провел неплохой период в свое время в Самаре, поэтому очень хотел «передать привет», рвался вперед, чтобы забить, и очень расстроился, когда угодил в штангу, - рассказал Талалаев.

При этом в отношении себя тренер гостей словосочетание «реваншистские настроения» отверг.

- Понимаете, реваншизм предполагает. Что хочется что-то доказать, когда осталась какая-то недосказанность. Я провел в Самаре 28 дней, за которые мы проиграли только однажды. У меня остались только хорошие воспоминания о Самаре, меня никто не увольнял, решение уйти было моим, «Ахмат» выкупил мой трансфер. Так что доказывать мне нечего, - заявил Талалаев.

В первом же своем матче за новый клуб тренер получил красную карточку. Этот факт он объяснил недоразумением и своей честностью.

- Когда Резиуан Мирзов закрутил мяч в направлении дальнего угла, мне с моего ракурса показалось, что это гол. Я на радостях подбросил бутылку с водой вверх, а она, упав возле бровки, отлетела в поле. Судья подбежал и спросил: «Кто кинул?» Я честно признался, что я, - пожал плечами Талалаев.

Рассказов: было сложно готовиться

Футболист «Крыльев» Николай Рассказов, игравший в этом матче на правом краю полузащиты, признался, что готовиться к этому сопернику было непросто, так как было не очень понятно, как команда сыграет при новом тренере.

- Это была большая проблема. За неделю «Химки» поменяли двух тренеров, все играют в разный футбол. Мы брали тактику Талалаева, которую он использовал в других командах. Не все получилось, - объяснил Рассказов в интервью клубной пресс-службе.