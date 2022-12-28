«Мы почувствовали себя волшебниками»: в Самаре Деды Морозы и новогодний десант поздравили пациентов детской больницы

Студенты-спасатели и больничные клоуны подарили детям настоящую сказку. Фото: министерство здравоохранения Самарской области

День 28 декабря для юных пациентов Самарской областной детской клинической больницы им. Ивановой начался необычно. Отбросив больничные будни и ненадолго забыв о болезнях, малыши с раннего утра прильнули к окнам. За ними - привычный пейзаж: хмурое небо, улицы, заснеженные тропинки. Однако спустя несколько минут картина становится сказочной - откуда-то с высоты к деткам спускаются настоящие Деды Морозы и снеговики, а под окнами клоуны водят веселые хороводы.

Необычное поздравление для маленьких пациентов в преддверии Нового года устроили студенты Самарского регионального отделения «Всероссийского студенческого корпуса спасателей» и больничные клоуны. Дед Мороз со снеговиком поднялись на автовышке, а спасатели спустились с крыш с помощью альпинистского снаряжения. Они заглядывали в окна и махали детям, а те завороженно наблюдали за происходящим. Все для того, чтобы подарить малышам новогоднее чудо.

Деды Морозы спускались к юным пациентам с крыш при помощи альпинистского снаряжения. Фото: министерство здравоохранения Самарской области

- Мы почувствовали себя волшебниками. Ребята, глядя в палаты на маленьких пациентов, видели, как они радуются новогоднему чуду. Дети махали нам, улыбались! А нам было очень приятно видеть радость детей, - поделился командир спасательного отряда ВСКС САМАРА Евгений Михеев.

Дети с трепетом наблюдали за добрыми волшебниками. Фото: министерство здравоохранения Самарской области

Сегодня в больнице им. Ивановой находится 150 детей. Все они вынуждены встретить Новый год на больничных койках, поэтому особенно остро нуждаются в капле волшебства. Благодаря новогоднему десанту его теперь в достатке: ребята получили заряд добрых эмоций и радости.

- Мы благодарим новогодний десант, который помог нашим пациентам скрасить больничные будни. Дети особенно ждут праздника, а хорошее настроение помогает им быстрее идти на поправку, - отметила главный врач больницы Ольга Галахова.

В конце мероприятия все ребята получили подарки. Фото: министерство здравоохранения Самарской области

Сказочные герои не только показали представление, но и подарили малышам подарки, которые им передали неравнодушные жители. В сборе подарков и организации волшебного события помогли члены общественного совета партийного проекта «Единой России» и лично координатор партпроекта «Крепкая семья» Марина Сидухина. Она поздравила юных пациентов и персонал больницы с наступающим Новым годом.

- Вы работаете с особой отдачей, у вас большое сердце. Я желаю благополучия и здоровья вам, вашим родным и близким - обратилась к присутствующим Марина Сидухина.

В этом году трогательная акция прошла во второй раз и тронула самарцев до глубины души. Горожане надеются, что она продолжит жить, а добрые волшебники еще не раз подарят детям новогоднюю сказку.

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