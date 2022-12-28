«Щипцов не было и машина захлопнулась»: на заводе под Самарой молодой парень лишился обеих рук после приказа начальства

Александр Трофимов находится в больнице в тяжелом состоянии Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Вашему мужу оторвало руки, - такое смс-сообщение с работы супруга получила беременная Ангелина Трофимова из села Шигоны Самарской области.

На заводе «Криста» ООО «Технопласт Легион» молодой человек работал всего полтора месяца. Когда Сашу принимали на должность штамповщика 3-го разряда, то пообещали, что всему научат в процессе производства. Однако, как рассказал молодой человек, мастера лишь показали ему рабочее место и рассказали об основных принципах работы станка. И в результате случилось страшное - молодой парень в один миг лишился обеих рук. Журналист "КП-Самара" выяснила подробности страшного ЧП.

Сообщили о трагедии через несколько часов

23 декабря 2022 года 26-летний Александр Трофимов как обычно отправился на работу. Его 19-летняя супруга Ангелина, с которой они расписались этим летом, осталась дома - наводить уют. Молодая семья ждет появления на свет своего первенца, девушка узнала об этом совсем недавно.

Молодожены ждут появления на свет первенца Фото: Предоставлено "Комсомолке"

ЧП на предприятии произошло около 14:00, но Ангелине сообщили об этом только в половине седьмого вечера. Девушка помчалась в Центральную городскую больницу к мужу, он находился в реанимации под ИВЛ. Из-за стресса у будущей мамочки началась истерика, но врачи не захотели ей объяснять, что с ее супругом, и отправили домой. На следующий день Ангелина снова приехала в горбольницу. Александр пришел в себя и его перевели в обычную палату.

- Как выяснилось, в тот день Сашу поставили работать за станок 5-го разряда, в то время как он был штамповщиком 3-го разряда. Муж отнекивался и не хотел работать на устройстве, которое он не знает, но начальство настояло, - с дрожью в голосе рассказывает журналисту «КП-Самара» девушка. – На данном станке должны были быть специальные щипцы, но их не было. Мой муж полез под пресс руками и трехтонная машина захлопнулась. Он потерял левую руку по локоть и правую кисть.

"Полный упадок сил"

Как рассказала Ангелина, сейчас Александр находится в крайне угнетенном состоянии. У него кружится голова и полный упадок сил. Молодая супруга поддерживает своего любимого, но об несчастном случае молодые стараются не говорить.

- К нему приходил штатный психолог, но все равно ему еще не по себе. Тяжело осознавать, что это произошло, - говорит Ангелина.

Сейчас Александр Трофимов все еще находится в больнице под наблюдением врачей. Ангелина сетует: руководство предприятия, на котором произошла трагедия, на контакт с пострадавшей семьей не идет, отправляя к следователям, которые должны разобраться в деле.

Друзья поддерживают Александра в трудную минуту Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Уже понятно, что восстановление Александру предстоит долгое, и когда он сможет обеспечивать семью и нерожденного пока малыша - пока большой вопрос. Сейчас в социальных сетях знакомые семьи выкладывают посты с просьбой помочь парню.

Если вы хотите помочь Александру и его семье, то деньги можно перевести по номеру телефона супруги Ангелины 89171620558 или по номеру карты: 5536 9140 5352 9867

Комментарий эксперта

Адвокат Максим Ткач:

В любом несчастном случае, на любом производстве станция скорой помощи должна сообщать о происшествии в Трудовую инспекцию. По каждому подобному случаю назначается расследование, в рамках которого устанавливается соблюдение трудового законодательства работодателем, соблюдение техники безопасности, выполнение требований по прохождению инструктажей и обучения, выполнение требований по обеспечению работника средствами индивидуальной защиты и прочие обстоятельства, связанные с охраной труда.

По результатам расследования несчастного случая, комиссия, в которую входят представители работодателя, с правом совещательного голоса сам потерпевший или его представители, сотрудники ФСС, при необходимости представители прокуратуры и профсоюза, они изучают все документы и принимают решения по ряду вопросов:

1) Имелось ли нарушение требований трудового законодательства, правил охраны труда и техники безопасности со стороны работодателя?

2) Состояли ли эти нарушения в причинно-следственной связи с несчастным случаем?

3) Была ли допущена какая-либо грубая небрежность самим пострадавшим?

Далее комиссия составляет акт, где будут указаны выводы – кто виноват, в чем вина заключается, виноват ли сам потерпевший, в какой степени он виноват. С этим актом пострадавший имеет право обратиться в суд. Кроме того, если будет установлено, что есть признаки состава преступления, то может быть возбуждено уголовное дело.

Сама работа комиссии может занять несколько месяцев, так как может потребоваться проведение экспертиз.

Что касается выплаты компенсации, то потерпевший в праве самостоятельно обратиться в Фонд социального страхования в связи с наступлением несчастного случая. Также можно обратиться в полицию, если пострадавший считает, что в его ситуации есть признаки состава преступления и необходимо возбудить уголовное дело. Кроме того, потерпевший вправе обратиться с исковым заявлением на выплату морального вреда и материального ущерба от работодателя. Причем, станок на предприятии априори является источником повышенной опасности, и владелец несет за него ответственность н зависимо от вины. То есть, даже если пострадавший сам виноват в инциденте, суд может просто уменьшить размер компенсации, которую обязан будет выплатить собственник оборудования.

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