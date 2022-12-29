Это миф, что юристов слишком много: в Самаре начали обучать студентов для кадрового резерва ГУ МВД

Пытливые и целеустремленные: так выглядит будущее самарской полиции. Фото: предоставлено СГЭУ.

В начале была школа

В Самаре на базе экономического университета стартовал пока единственный в России совместный проект с ГУ МВД региона по подготовке специализированных квалифицированных кадров для ведомства на основе классического юридического образования.

- Есть ошибочное убеждение, что в стране переизбыток выпускников-юристов. Это не так. На самом деле ключевые работодатели, особенно из сферы силовых структур, уже достаточно долгое время испытывают дефицит подготовленных кадров. Но чтобы ребята были востребованы в этой системе, им нужна специфическая адресная подготовка на стыке академической юриспруденции и системных практических знаний и навыков, - отметила врио ректора СГЭУ Елена Кандрашина.

Врио ректора вуза Елена Кандрашина рассказала о сути образовательной программы. Фото: предоставлено СГЭУ.

ГУ МВД России по Самарской области – один из крупнейших работодателей для студентов-выпускников юридических специальностей губернии, который открыто заявлял о своих потребностях. В начале 2022 года в экономическом университете запустили «пробный шар» - трехмесячную корпоративную школу кадрового резерва ГУ МВД, в рамках которой студенты старших вузов проходили подготовку у преподавателей из числа действующих сотрудников ведомства. По окончании школы многие ребята получили предложение о трудоустройстве. Опыт был признан настолько удачным, что у создателей возникла идея о полноценном образовании в формате бакалавриата.

- Мы поняли, что начинать его нужно с первого курса и вести на протяжении четырех лет. Вопрос не только в профессиональных компетенциях, но и в формировании сознания ребят. Совместно с ГУ МВД России по Самарской области мы разработали программу, «заточенную» под интересы ведомства. Это успешная коллаборация академических знаний от нашей профессуры и практических навыков от сотрудников ГУ МВД, - рассказала Елена Кандрашина.

Студентам вручили сертификаты о включении во внешний кадровый резерв ГУ МВД России по Самарской области. Фото: предоставлено СГЭУ.

Учиться интересно

В приемную кампанию 2022 года экономический вуз набрал на образовательную программу «Обеспечение законности и правопорядка» две группы студентов.

С первого курса ребята начинают изучать специфические дисциплины, которые призваны подготовить их для работы в системе внутренних дел. Также в учебный план входит обширный блок лекционных дисциплин и практических занятий от сотрудников следственных и оперативных служб, экспертно-криминалистического подразделения. По мнению заместителя председателя правительства Самарской области, руководителя департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Александра Винникова, программа позволит подготовить специалистов широкого профессионального кругозора и глубоких компетенций, у которых не будет проблем с трудоустройством. Кроме того, ребята еще в процессе обучения получат полное представление о специфике и режиме своей будущей работы и смогут окончательно определиться со специализацией, а тот или иной отдел ГУ МВД – присмотреть себе конкретного студента в качестве сотрудника. Заместитель начальника Главного управления Министерства внутренних дел РФ по Самарской области, генерал-майора юстиции Алексей Зеленов заверяет: у этих специалистов явно будет минимальный срок адаптации на рабочем месте.

- Эта программа – осуществление моей мечты: я хочу стать следователем-дознавателем в системе МВД, - рассказала студентка 1 курса Дарина Рязанова. – Занятия выстроены очень интересного, масса новой информации. Изучаем теорию и историю государства и права, римское право, в будущем нас ждет еще логика и психология преступников. Я хочу понять, почему люди совершают преступления и научиться их предупреждать.

О том, что учебный процесс действительно полностью захватывает будущих сотрудников полиции, свидетельствует один интересный факт. В то время, как многие студенты от сессии до сессии живут весело, на этом потоке – всегда 100% явка и полная подготовка домашних и дополнительных заданий.