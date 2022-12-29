В Сызрани молодежь официально приняли в «нефтяное» братство

Традиция посвящения в нефтяники символизирует преемственность поколений.

После вуза - в заводскую семью

Данил Шувалов уже четыре месяца превращает черное золото в топливо. Сызранец вернулся в родной город после окончания Самарского государственного технического университета и сразу устроился на нефтеперерабатывающий завод. Профессию выбрал еще в школе, учась в «Роснефть-классе», и вот теперь связал с одноименной компанией жизнь.

- Я попал в дружный коллектив, где каждый готов посоветовать, подсказать, научить, - рассказал оператор технологических установок Данил Шувалов. - Очень помог адаптироваться на предприятии и сблизиться с сотрудниками слет молодых специалистов, который в течение трех дней проходил на заводской турбазе «Волжская Ривьера» в конце лета. Для нас организовали массу тренингов и других развивающих мероприятий.

Данил не просто ходит на работу - он старательно изучает свою технологическую установку (каталитический риформинг ЛЧ-35/11-600), уже есть мысли по улучшению ее работы. Когда идея оформится в проект, Данил представит его на научно-технической конференции предприятия.

Его товарищ по цеху Андрей Елистратов устроился на работу совсем недавно - в октябре. Парень тоже окончил СамГТУ, сызранский филиал университета.

- С детства хотел трудиться в нефтепереработке, - признался машинист технологических насосов Андрей Елистратов. - И нисколько не разочаровался в выбранной профессии. Работать интересно, вникать в тонкости помогают опытные наставники. Атмосфера на заводе особенная - пока не довелось участвовать в волонтерских акциях, но уже влился в спортивную жизнь - с удовольствием играю с коллегами в баскетбол.

Чтобы Данил, Андрей и еще более 40 ребят, пополнившие коллектив за последние 12 месяцев, окончательно почувствовали себя на предприятии своими, в канун Нового года их посвятили в нефтяники. Этой традиции столько лет, что не будет преувеличением сказать - через церемонию прошла большая часть сотрудников.

Хранить традиции торжественно клянусь!

Праздник прошел в заводском физкультурно-оздоровительном комплексе «Надежда». Сюда ребята прибыли после экскурсии по музею и предприятию: молодежи показали действующие и строящиеся объекты, даже самые удаленные участки - например, причал, откуда отгружается готовая продукция. Проникшись масштабами производства, новые сотрудники Сызранского НПЗ произнесли клятву нефтяника - пообещали отдавать свои силы и знания на развитие родного предприятия, беречь традиции предыдущих поколений, соблюдать технику безопасности и принимать активное участие в общественной жизни. А потом приняли флаг совета молодых специалистов и горящий факел как символ преемственности поколений.

- Каждый из вас важен для завода, вы получите все возможности для развития профессионального, лидерского и творческого потенциала, - приветствовал молодежь заместитель директора по персоналу и социальным программам АО «СНПЗ» Никита Захаров. - Но помните, что обязательное условие карьерного роста - неравнодушие, ответственность, способность к инновационным решениям. Эти способности вы сможете проявить, участвуя в научно-технических конференциях молодых специалистов, конкурсах профессионального мастерства.

Операторы технологических установок, операторы товарные, машинисты, слесари и лаборанты химического анализа со стажем менее года - даже за столь короткий срок многие уже успели проявить себя. А узнать друг друга получше молодым заводчанам помогла деловая игра на сплочение и командообразование, которой завершился волнительный день посвящения в нефтяники.

НАША СПРАВКА

Статус молодого специалиста на три года получает выпускник очного отделения вуза в возрасте до 33 лет, трудоустроившийся на завод в год окончания вуза и работающий по специальности. Социальной поддержке молодых специалистов посвящен целый раздел Коллективного договора предприятия. В числе мер поддержки - выплата материальной помощи тем, кто трудится на рабочих должностях, льготная корпоративная система ипотечного жилищного кредитования и другие льготы.