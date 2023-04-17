День Победы 9 мая 2023 в Самаре: программа праздника, расписание мероприятий

Парад Победы традиционно пройдет на площади Куйбышева. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

9 мая 2023 в Самаре с размахом отметят 78 годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Публикуем расписание главных мероприятий ко Дню Победы 9 мая 2023 в Самаре. Афиша будет дополняться.

Парад Победы

Когда: 9 мая, 10.00

Где: пл. Куйбышева

Билеты: вход по приглашениям

Главное событие 9 мая - Парад Победы - традиционно пройдет на площади Куйбышева. В мероприятии примут участие более 25 расчетов. Парад откроет легендарный танк Т-34. Марш продолжит техника военных лет. В параде примут участие машины и вооружение времен войны: полуторки, ЗИСы, «Виллисы». Техникой будут управлять энтузиасты из областных военно-патриотических клубов.

Бессмертный полк

Когда: 9 мая, сразу после Парада Победы

Где: пересечение Молодгвардейской и Некрасовской

В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет очно. Все желающие могут принять в ней участие, взяв фотографии родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Шествие тронется от перекрестка улиц Молодогвардейской и Некрасовской и пройдет по площади Куйбышева. По всему маршруту будут установлены экраны, где участники Бессмертного полка смогут наблюдать за парадом.

«Песни Победы»

Когда: 9 мая, 12.00

Где: крыльцо здания областного правительства на пл. Славы

Билеты: бесплатно

После Парада все желающие могут послушать пронзительные песни про войну. На крыльце здания правительства Самарской области пройдет итоговый концерт патриотического марафона «Песни Победы» (0+).

Концерт «Страна героев» и салют

Когда: 9 мая, 17.00

Где: пл. Куйбышева

Билеты: бесплатно

Во второй половине дня до позднего вечера на площади Куйбышева не будет стихать музыка. На концерте «Страна героев» (6+) выступят местные коллективы, а гвоздем вечера станет выступление рок-группы «Сурганова и оркестр». Завершится мероприятие красочным салютом, который запланирован на 22:00.