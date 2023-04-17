«Люди спрашивают, в честь чего я так вырядился»: как сейчас живет студент из Самары, который носит наряды конца 18 века

Студент из Самары отказался от современной одежды ради нарядов конца 18 века. Фото: предоставлено «КП-Самара»

Черный фрак, жилет и панталоны. Нет, это не сценический костюм, а повседневная одежда. Гардеробу Николая Белякова могут позавидовать даже самые заядлые модники. Наряды самарского студента нельзя найти на полках магазина или заказать онлайн, в все потому, что каждый образ Николая продуман лично им. Ну и конечно же, сшит на заказ. Жители областной столицы впервые познакомились с творчеством и жизнью Николая еще в 2021 году. Журналисты «КП-Самара» выяснили, как сейчас поживает парень с безупречными вкусом в одежде. Николай Беляков рассказал корреспондентам «Комсомолки» о творческих планах и личной жизни.

Бросил шитье ради учебы

Год назад Николай окончил Самарский колледж. Теперь в руках местной знаменитости юридический диплом, но применять его парень пока не решился. Сейчас 20-летний самарец учится на историка. Николай признался: из-за обучения пришлось забросить шитье.

- Наверное, полтора года ничего не шил из-за загруженности по учебе и участии в мероприятиях культурного и научного характера. Сейчас я на основе картин, гравюр и старинных рисунков составляю эскиз. А после подбираю к нему материал и несу портному, а она уже шьет, - поделился Николай Беляков.

Свои нарядные костюмы Николай берет и в поездки. Фото: предоставлено «КП- Самара»

Но парень все еще продолжает удивлять жителей столицы губернии (и не только) своим видом. По словам самарского студента, в руках профессионала его костюмы стали разнообразными и проработанными до мелочей. А накопленный опыт самого Николай прослеживается а эскизах.

- Из относительно недавнего - у меня появился черный фрак в стиле ампир, два жилета в цветочек и в клеточку, весеннее пальто в стиле бидермайер и черные панталоны, - обозначил самарец.

Весной — цветы, зимой — клетка

Позвольте! Для каждого повода у Николая свой наряд. В повседневности парень ориентируется по погоде.

- Обычно я выхожу в черном фраке, жилете и коричневых панталонах, но если на дворе день и светит солнце, то надеваю коричневый фрак и широкополый светло-коричневый цилиндр (боливар).

В пасмурную погоду или вечером на улицах города Николая можно заметить в черных фраке и цилиндре. Жилеты самарский денди тоже предпочитает разделять по настроению природы.

- Летом и весной — жилет в цветочек, вечером или зимой и осенью — темно-синий жилет в фиолетовую и желтую клетку. А для официальных мероприятий есть парадный белый жилет, - объяснил Беляков. - Коричневые панталоны универсальны, черные я обычно надеваю вечером, светло-желтые кюлоты тоже либо вечером, либо на мероприятия. Шейный платок также отличается в зависимости от условий: чаще всего это белый, а для весны и лета есть белый в синий цветочек и оранжевый в зеленый цветочек.

Самарский денди не обращает внимание на критику и проводит лекции

Мнение окружающих Николая уже давно не волнует. Для молодого человека важнее собственный комфорт и внутреннее ощущение.

- В исторической одежде мне банально приятнее находиться, чем в современной. Появляется чувство какой-то важности, бодрости, настроение в целом повышается. А чувств к современной одежде у меня никаких нет, надел и пошел, - говорит Николай.

Николай проводит лекции по истории моды и культуры. Фото: предоставлено «КП-Самара»

Иногда Николаю приходится выходить в свет в простой одежде. Здесь самарец не очень усердствует.

- Надеваю что придется. Зачастую это брюки и рубашка с коротким рукавом. Любимых современных стилей нет. Как по мне, все, что идет после 1930-х годов уже не то, а в идеале до 1890-х.

С публичными критикой и непониманием самарский денди не сталкивался. Правда, парень утверждает: за спиной ему перемывают кости.

- Некоторые в лицо говорить не умеют, а о чем-то жужжат за спиной, как комары на реке вечером. Хотя, возможно, это только мои догадки, - поделился с журналистом «КП-Самара». - Люди все еще просят сфотографироваться и спрашивают в честь какого праздника я так вырядился.

Так Николай познакомился и с руководительницей самарского театра моды «Элит». Там волжанин проводил пару лекций по истории моды и культуры.

- Первая была про моду эпохи Пушкина, а вторая о влиянии Востока на европейскую культуру эпохи Просвещения. На будущее думаем организовать лекцию на тему дендизма.

Декабрист не танцует

А вот балы парень не посещает. Хотя, многие согласятся, там бы Николай затмил всех своим образом. Даже прекрасных дам.

- На балы я хожу только по персональному приглашению, поскольку, признаюсь, плохо танцую. «Декабрист не танцует».

20-летний самарец создает эскизы для своей одежды. Фото: предоставлено «КП-Самара»

Часто самарец ездит по городам России. Например, на научные конференции или просто посмотреть достопримечательности.

- Одежду выбираю в зависимости от погоды и обстоятельств. Но если я посещаю, например, усадьбу, парк или дворец, то стараюсь подобрать по годам постройки и стилистике интерьера и архитектуры.

В будущем Николай планирует трудиться преподавателем и обучать студентов обществознанию и истории.