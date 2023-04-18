Барабаны победили депрессию: в Самаре учительница информатики вопреки возрасту играет рок-музыку на ударных

Елена Бронникова днем учит детей в школе, а веером играет на барабанах. Фото: личный архив

8 утра. Школьный звонок. Начало рабочего дня. Толпа школьников, готовящихся к ЕГЭ, не дают прохода. Горы тетрадей, требующих проверки.

10 вечера. Один из самарских баров. Рок-музыка и любимое занятие - игра на барабанах.

Такой образ жизни ведет учитель информатики из Самары Елена Бронникова. Вот уже три года она вовсю играет на барабанах. То, что подобное занятие для дамы «за 50» многие сочтут неподобающим, Елену нимало не смущает. Елена откровенно рассказала журналисту «КП-Самара», почему села за барабаны, как музыка помогла справиться с депрессией и как ее новое хобби воспринимают ученики.

Пришла на урок и влюбилась

Три года назад, практически, на руках у меня умер любимый человек. Я была в жутком состоянии. Как-то листая ленту в ВК, я увидела рекламу, в которой был мини-опрос, мол «Было бы вам интересно поиграть песни на настоящей барабанной установке». Я нажала «да» и мне позвонили, пригласили на занятие. Когда я пришла на пробный урок - просто, влюбилась. Не знаю, как это произошло, но мне очень понравилось. Решила, что буду заниматься.

Игра на барабанах помогла справиться с депрессией. Фото: личный архив

Перед началом первого урока, мимо меня пробежал мальчишка, совсем молодой, думала такой же ученик, как я, а потом, когда вся группа зашла в класс, тот самый парень, представляется моим учителем. Для меня это было необычно, потому что в жизни я преподаю, а тут наоборот будут обучать меня. Мой педагог, Рома Воробьев, оказался просто потрясающим человеком, он очень увлечен своим делом и на каждом уроке зажигал ответный огонь.

«Мне всегда хотелось другой обстановки»

На самом деле, желание сменить обстановку зрело в душе давно. Я работаю учителем информатики в техническом лицее, в свободное время люблю разгадывать японские кроссворды. Правда, этого свободного времени совсем немного: многие ученики сдают ЕГЭ по информатике, так что надо их готовить. А весной рабочий график особенно насыщенный.

Встречи с подругами тоже не помогают переключиться: когда работаешь в школе столько лет, то подруги у тебя - это коллеги. И все разговоры в итоге сводятся к работе. Это немножко напрягает. Мне всегда хотелось какой-то другой обстановки.

Елена не побоялас принять участие в соревнованиях барабанщиков. Фото: личный архив

Барабанами я из-за плотного рабочего графика занимаюсь не так часто, как хотелось бы. Так что каких-то особенных высот не достигла. Но для меня важно, что я прихожу туда отдохнуть душой, поиграть под хорошую музыку и пообщаться с категорией людей, которые никак к моей работе не относятся. У нас ведутся разговоры на разные интересные темы, мы много шутим и слушаем хорошую музыку.

Музыкального образования у меня нет, все с нуля. Не скажу, что мне было сложно, все же слушают музыку. Если про пение говорят, что «медведь на ухо наступил», то в барабанах просто ритм, а уж ритм все слышат. Хотя нас все равно учат считать, определять доли в песнях. А самое главное - мне с самого начала все это было в кайф.

Когда я начала заниматься на уроках - у меня, во-первых, ушла депрессия и, во-вторых, я смогла полностью отключиться от работы. Но, кстати, школьный опыт пригодился. На работе я общаюсь со старшеклассниками и на курсы приходят молодые ребята, так что у меня не возникает никакого дискомфорта общения с ними. Даже наоборот, я чувствую себя нормально в их обществе, на одной волне.

На барабанные курсы по большей части ходит заниматься молодежь, но также есть и взрослые. Скажем так, процентов 80 - молодые, а остальные - от 40 и выше. Приходят мужчины, которые когда-то в детстве играли в группе, которым захотелось вспомнить как это.

Близкие поддерживают Елену в ее увлечении. Фоот: личный архив

«Всегда любила рок»

Я всегда любила слушать музыку, особенно рок. Можно сказать, я поклонница старого направления олд-рок. Когда во времена СССР я училась в Москве, к нам в страну как раз зачастили с концертами легендарные зарубежные рок-группы. Я была на концерте Scorpions, Pink Floyd и многих других. Они все тогда приезжали, и я бегала на эти концерты.

Российские группы - это вообще отдельная любовь. Когда я своим школьникам говорю, что ходила на концерт группы «Кино», они слышу в ответ восторженное «вааау». Любовь к этой музыке у меня еще с тех пор, а сейчас, когда мне довелось самой поиграть – это вообще совершенно особенные ощущения.

«Не хочу киснуть дома»

Основатель нашей школы, Антон Шардаков раз в полгода организовывает «Олимпийские игры» для начинающих барабанщиков». Два года назад, когда у меня прошло всего 10 уроков, были объявлены очередные соревнования в Сочи.

Я спросила у Ромы, своего преподавателя, можно ли мне поехать зрителем, на что он ответил - мол, нет, зрителем нельзя, можно только участвовать.

Я опешила. Какое участие, всего лишь 10 уроков прошло! Но Рома меня убедил, что мы вместе выберем песню и подготовимся. В результате мы с ним подготовили песню, пусть несложную, без навороченной партии, но я поехала на соревнования. Мне было очень страшно, но весь этот движ для меня стал огромным зарядом энергии. Адреналин – как будто с парашютом прыгаешь.

В результате из 120 участников «Олимпийских игр» я попала в топ-16. Я вышла в финал и до сих пор, когда я смотрю на свой кубок, вспоминаю те незабываемые впечатления.

Очень рада, что нашла себе занятие по душе. Мои дети выросли, разъехались, а сидеть постоянно дома и киснуть - не по мне, поэтому, наверное, барабаны вовремя пришли в мою жизнь.

Прямо на сцене подарили барабан

У нас несколько ступеней обучения и, в конце каждой ступени, проходит отчетный концерт. У меня уже было три концерта, сейчас я готовлюсь к четвертому. На одном из таких отчетников, я должна была играть. Обычно выступает около 30 человек.

Незадолго до одного из таких концертов у меня был день рождения. Дети тогда меня поздравили, но сказали, что подарок еще не успел доехать до меня. Позже я даже как-то забыла об этом.

А 2 мая, на концерте, я выхожу играть свою песню. Выступила, меня все начали поздравлять, а потом попросили никуда не уходить со сцены. Смотрю, мой сын и преподаватель, Рома, тащат на сцену какую-то бандуру, похожую на пьедестал, покрытую покрывалом. Я удивилась, не поняла, что это такое. Но едва сняв покрывало, начала визжать от восторга. Мне подарили барабанную установку! Это был тот самый подарок от детей, который спустя время дошел ко мне. Даже сейчас сижу, рассказываю это, и слезы текут…

Ученики предложили сыграть в группе вместе

Конечно, я занимаюсь на барабанах не для того, чтобы заниматься в группе. Я к 8 утра ухожу на работу и возвращаюсь к 9 вечера. Конечно, тут на установке не поиграешь, потому что соседям мешать не хочется. Летом обычно я разгоняю свой навык, но за учебный год он немного теряется.

Тем не менее, разучивать какие-то песни и играть с ребятишками я планирую. У нас очень хорошие отношения с моими учениками. Недавно они подошли ко мне и предложили играть вместе с ними в группе, на выпускном. Так сказать, чести удостоилась.

Также иногда приятно поиграть вне школы и «Олимпийских игр». Например, прошлым летом мой учитель Рома предложил выступить в группе на концерте на Ленинградке. Мы играли, часа 2 с половиной, выходили играли разные песни. Было очень круто!

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