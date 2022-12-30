Нарочно путал географию и игнорировал костел: какие загадки трилогии «Хождение по мукам» раскрыл профессор из Самары

Книгу про тайны трилогии "Хождение по мукам" презентовали в Самаре аккурат в день рождения Алексея Толстого (по старому стилю). Фото: Сергей Осьмачкин

В январе 2023 года исполнится 140 лет со дня рождения, пожалуй, самого известного писателя, связанного с Самарой, - Алексея Толстого. Как раз к этому событию вышло в свет более чем 700-страничное исследование профессора Самарского университета, литературоведа и краеведа Михаила Перепелкина, посвященного трилогии «Хождение по мукам». Журналист «КП-Самара» выяснил, какие загадки книги «Хождение по мукам» раскрыл самарский краевед

«Самарский код»

Презентация книги «Ходившие по мукам. «Самарский код» в трилогии А.Н. Толстого» состоялась 29 декабря в Самарской областной научной библиотеке. По признанию автора монографии, эта дата неслучайна.

- Алексей Николаевич Толстой родился по старому стилю 29 декабря. И так уже получается два года подряд, что я «отмечаю» день рождения писателя новыми книгами именно в эту дату. В прошлом году в этот день в областной библиотеке я представлял книгу про «Детство Никиты», теперь вот про «Хождение по мукам». Постараюсь поддержать традицию и к следующему 29 декабря выпустить еще одну монографию, - рассказывает Михаил Перепелкин.

Писатель обещает раскрыть 150 загадок знаменитой трилогии. Фото: Сергей Осьмачкин

«Толпа свернула с Садовой на Дворянскую»

В презентации указано, что в своем научном труде автор разгадал более 150 самарских загадок. В беседе с корреспондентом «КП-Самара» Михаил Перепелкин уточнил, что краеведческие аспекты в монографии встают на службу литературоведению, помогают понять авторские стратегии.

- Вот Алексей Толстой пишет: «Толпа сворачивала с Садовой на Дворянскую мимо нелепо роскошного, выложенного зелеными изразцами, особняка Курлиной». Я как житель Самары понимаю, что с Садовой улицы нельзя повернуть на Дворянскую (ныне — улица Куйбышева), они параллельны. А особняк Курлиной вообще не имеет отношения ни к одной из этих улиц. То есть Толстой вовсе не пытается достоверно отобразить самарские реалии, у него другая художественная задача, он создает обобщенный образ купеческого города, - поясняет ученый.

«Он сам видел, что теракт был в другом месте»

Таких деталей в книге множество. Например, упоминая, как в Самаре в 1906 году «разорвало» губернатора Блока, Толстой пишет, что это случилось на улице Москательной (ныне — Льва Толстого).

- Алексей Толстой прекрасно знал, что теракт произошел совсем в другом месте города, и он сам был тому свидетелем. Или, «пролетая» над Самарой в одной из глав, писатель показывает нам элеватор, кирху, колокольню Иверского монастыря, но почему-то «не замечает» костела и Вознесенского собора, которые были главными архитектурными доминантами города, - отмечает Михаил Перепелкин.

По мнению литературоведа, тем самым Толстой как бы «цепляет», приглашает к диалогу, спору тех, кто «в теме», «своих». Не случайно он щедро рассыпает по роману «пасхалочки», зашифрованные «приветы», упоминая, например, фамилии своих бывших одноклассников.

Сколько еще таких секретов таится в художественном произведении нашего земляка, можно узнать, прочитав монографию Михаила Перепелкина «Ходившие по мукам. «Самарский код» в трилогии А.Н. Толстого».

Как сообщил автор книги, к 140-летию Алексея Толстого в Самаре в 2023 году планируется ряд юбилейных мероприятий, в том числе открытие памятника писателю.

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