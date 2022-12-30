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Общество30 декабря 2022 9:20

Нарочно путал географию и игнорировал костел: какие загадки трилогии «Хождение по мукам» раскрыл профессор из Самары

Профессор из Самары раскрыл 150 загадок трилогии «Хождение по мукам» Алексея Толстого
Евгений ЕГОРОВ
Книгу про тайны трилогии "Хождение по мукам" презентовали в Самаре аккурат в день рождения Алексея Толстого (по старому стилю). Фото: Сергей Осьмачкин

Книгу про тайны трилогии "Хождение по мукам" презентовали в Самаре аккурат в день рождения Алексея Толстого (по старому стилю). Фото: Сергей Осьмачкин

В январе 2023 года исполнится 140 лет со дня рождения, пожалуй, самого известного писателя, связанного с Самарой, - Алексея Толстого. Как раз к этому событию вышло в свет более чем 700-страничное исследование профессора Самарского университета, литературоведа и краеведа Михаила Перепелкина, посвященного трилогии «Хождение по мукам». Журналист «КП-Самара» выяснил, какие загадки книги «Хождение по мукам» раскрыл самарский краевед

«Самарский код»

Презентация книги «Ходившие по мукам. «Самарский код» в трилогии А.Н. Толстого» состоялась 29 декабря в Самарской областной научной библиотеке. По признанию автора монографии, эта дата неслучайна.

- Алексей Николаевич Толстой родился по старому стилю 29 декабря. И так уже получается два года подряд, что я «отмечаю» день рождения писателя новыми книгами именно в эту дату. В прошлом году в этот день в областной библиотеке я представлял книгу про «Детство Никиты», теперь вот про «Хождение по мукам». Постараюсь поддержать традицию и к следующему 29 декабря выпустить еще одну монографию, - рассказывает Михаил Перепелкин.

Писатель обещает раскрыть 150 загадок знаменитой трилогии. Фото: Сергей Осьмачкин

Писатель обещает раскрыть 150 загадок знаменитой трилогии. Фото: Сергей Осьмачкин

«Толпа свернула с Садовой на Дворянскую»

В презентации указано, что в своем научном труде автор разгадал более 150 самарских загадок. В беседе с корреспондентом «КП-Самара» Михаил Перепелкин уточнил, что краеведческие аспекты в монографии встают на службу литературоведению, помогают понять авторские стратегии.

- Вот Алексей Толстой пишет: «Толпа сворачивала с Садовой на Дворянскую мимо нелепо роскошного, выложенного зелеными изразцами, особняка Курлиной». Я как житель Самары понимаю, что с Садовой улицы нельзя повернуть на Дворянскую (ныне — улица Куйбышева), они параллельны. А особняк Курлиной вообще не имеет отношения ни к одной из этих улиц. То есть Толстой вовсе не пытается достоверно отобразить самарские реалии, у него другая художественная задача, он создает обобщенный образ купеческого города, - поясняет ученый.

«Он сам видел, что теракт был в другом месте»

Таких деталей в книге множество. Например, упоминая, как в Самаре в 1906 году «разорвало» губернатора Блока, Толстой пишет, что это случилось на улице Москательной (ныне — Льва Толстого).

- Алексей Толстой прекрасно знал, что теракт произошел совсем в другом месте города, и он сам был тому свидетелем. Или, «пролетая» над Самарой в одной из глав, писатель показывает нам элеватор, кирху, колокольню Иверского монастыря, но почему-то «не замечает» костела и Вознесенского собора, которые были главными архитектурными доминантами города, - отмечает Михаил Перепелкин.

По мнению литературоведа, тем самым Толстой как бы «цепляет», приглашает к диалогу, спору тех, кто «в теме», «своих». Не случайно он щедро рассыпает по роману «пасхалочки», зашифрованные «приветы», упоминая, например, фамилии своих бывших одноклассников.

Сколько еще таких секретов таится в художественном произведении нашего земляка, можно узнать, прочитав монографию Михаила Перепелкина «Ходившие по мукам. «Самарский код» в трилогии А.Н. Толстого».

Как сообщил автор книги, к 140-летию Алексея Толстого в Самаре в 2023 году планируется ряд юбилейных мероприятий, в том числе открытие памятника писателю.

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