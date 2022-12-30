«Спасибо за жизнь моей дочери»: в Самаре простились с известным акушером-гинекологом Ларисой Семушкиной

Лариса Семушкина сохранила немало жизней молодых матерей и их новорожденных малышей

В областной столице в последний путь проводили известного врача акушера-гинеколога Ларису Семушкину. Ее жизнь на 72 году прервала тяжелая болезнь. Врач скончалась в четверг, 29 декабря 2022 года. Об этой трагедии рассказали на официальной странице родильного дома больницы имени Семашко, в которой и трудилась Лариса Сергеевна. Лариса Семушкина отдала своей профессии около 50 лет, и за это время ее умелые руки и грамотная помощь сохранили немало жизни молодых мам и их новорожденных малышей. Коллеги поделились с журналистом "КП-Самара" воспоминаниями о Ларисе Семушкиной.

«Стояла на страже женского здоровья»

Лариса Сергеевна построила свою карьеру в стенах больницы имени Семашко. Она прошла путь от рядового врача акушера-гинеколога до заместителя главного врача по акушерству и гинекологии. Благодаря знаниям и колоссальному опыту Ларисы Семушкиной удалось уберечь множество жизней.

-Когда мы прощались, главный врач сказал, что у Ларисы Сергеевны были очень быстрые, умелые и профессиональные руки. Для хирурга это очень важно. Она всегда могла найти выход из любой ситуации. Она спасала женщин, - поделилась с журналистом «КП-Самара» заместитель главного врача по организационно-методической работе Самарской городской клинической больницы №2 имени Н.А. Семашко Татьяна Мордвинова.

Лариса Сергеевна выполняла сложнейшие хирургические операции. К врачу часто обращались за помощью коллеги по цеху, а она в свою очередь никогда не отказывала.

- В любое время суток к ней можно было обратиться. Здесь речь идет не только про медицину. Лариса Сергеевна всегда протягивала свою руку помощи, если была возможность, а если нет — она ее найдет, - с улыбкой вспоминает Татьяна.

«Людей тянуло к ней как магнитом»

По словам коллега, Лариса Семушкина была яркой, харизматичной и всегда притягивала к себе.

-Был в ней какой-то магнетизм. Лариса Сергеевна выделялась прямолинейностью. Никогда не лукавила, говорила все, что думала. Мы ей за это очень благодарны. Ведь правда заставляет стремиться расти. У нас с ней были трепетные и очень теплые отношения. Даже уже в тяжелом состоянии она старалась найти силы для общения, - говорит Татьяна Мордвинова.

По словам заместителя главврача, попрощаться с Ларисой пришли все акушеры-гинекологи нашего города. Ее имя было у всех на устах.

Пациенты скорбят о потере

Акушер-гинеколог трудилась до последнего, до последнего твердой оставалась и ее рука. В социальных сетях под постом о трагедии интернет-пользователи скорбят о потере. Среди них повстречалась и бывшая пациентка Ларисы Сергеевны.

- Как жаль! Прекрасный врач, изумительный человек! Спасибо за жизнь моей дочери и мое здоровье, - пишет она.