Трансферы ФК Крылья Советов (зима 2023): кто войдет в состав самарского клуба

Сергей Пиняев сменил «Крылья Советов» на «Локомотив». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Еще до открытия трансферного окна было ясно, что «Крыльям Советов» придется серьезно поработать на трансферном рынке — команду снова покинули лидеры. Впрочем, и без хороших новостей болельщики не остались. Публикуем список трансферов ФК Крылья Советов (зима 2023).

Ушли

В руководстве «Крыльев» главной целью на это трансферное окно называли сохранение лидеров. Увы, сделать этого не удалось. Еще до Нового года стало понятно, что команду покинут Сергей Пиняев и Максим Глушенков. Оба футболиста группы атаки отправились в «Локомотив».

В «Крыльях» предпринимали попытки сохранить игроков, однако сделать этого не удалось. Официально никто не говорит, сколько «железнодорожники» заплатили самарцам за Пиняева и Глушенкова, неофициально называются разные суммы. Чаще всего говорят, что за обоих футболистов «Локомотив» заплатил около 5 млн евро.

Пришли

Пожалуй, самый неожиданный трансфер этой зимы — Владимир Сычевой перешел из «Оренбурга» в «Крылья Советов». Лидера гонки бомбардиров РПЛ (14 голов, столько же у Квинси Промеса из «Спартака») ждали в Москве или в Петербурге, но никак не в Самаре. Контракт с нападающим подписан на 3,5 года.