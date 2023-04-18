Кому и как прийти в IT: гуманитариям вход разрешен

Виталий Бачурин рассказал, куда движется IT. Фото: Анастасия СЕСОРОВА.

«IT-шники гребут деньги лопатой одним шевелением мышки». «Скоро не будет никаких других профессий, одно сплошное IT». С каждым годом концентрация таких мыслей в воздухе становится все плотнее: как среди школьников, обдумывающих, куда пойти после сдачи ЕГЭ, так и среди более взрослых людей, решающихся на смену профессии. Привлекает перспективность сферы, ведь цифровизация распространяется буквально на все отрасли, хорошая доходность и даже возможность работать удаленно.

Какими навыками нужно обладать, где учиться, как попасть в эту сферу, как успешно пройти собеседования и выстроить карьеру в IT – на эти и другие вопросы для самарских школьников, студентов и специалистов с опытом ответили на конференции «ВIT и точка», организованной компьютерной академией «TOП» и собравшей спикеров различных специализаций: от разработчиков и специалистов в лингвистике до топ-менеджеров цифровых компаний и HR-ов.

Куда идет IT

Слушатели конференции увидели реальные кейсы и услышали множество ценной информации, в том числе – неочевидной и парадоксальной. Например, что, заместитель директора Самарского филиала крупной федеральной цифровой компании «Ростелеком» по прикладным проектам Виталий Бачурин, гуманитарий и в прошлом успешный менеджер по продажам, считает, что для входа в IT важны в первую очередь личные качества.

- Все зависит от человека, от того, куда он хочет двигаться. Те или иные специфические навыки, которыми владеет выпускник профильного вуза – это классно, но далеко не все. Потому что в перспективе ближайших 10-15 лет 25% ныне существующих профессий прекратят свое существование, их заменит искусственный интеллект, - считает Виталий. - Поэтому прежде всего нужно понимать насколько гибким ты являешься? К чему ты стремишься? Насколько готов меняться? Мой личный пример гуманитария показывает, что можно найти себе место в компании, которая занимается цифровыми решениями, потому что с каждым годом поле деятельности расширяется и включает в себя все больше возможностей.

И молодежи, и взрослой аудитории было о чем задуматься в ходе конференции. Фото: Анастасия СЕСОРОВА.

Куда идет IT, стало понятно из демонстрации проектов, реализуемых компанией в рамках цифровизации регионов России. Эти решения направлены на автоматизацию работы умных систем безопасности, жилищно-коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры, промышленного производства и административного государственного управления.Спектр чрезвычайно широк: от контроля безопасности выборов президента России и видеонаблюдения на ЕГЭ до обеспечения цифровой доступности маленьких сел с населением 100 человек. Благодаря цифровым решениям окружающее пространство становится интеллектуальным и дружественным к потребностям человека, обеспечивает ему комфорт и защиту там, где это раньше даже не рассматривалось. Большой интерес аудитории вызвал проект умных остановочных павильонов: с точками доступа wi-fi, онлайн-расписанием общественного транспорта, интерактивными геоинформационными сервисами, возможностью вызвать такси, пунктом экстренной связи с полицией, аналитикой транспортных потоков и т.д. Причем это не только общественно значимый, но и коммерчески успешный для организатора проект за счет привлечения рекламодателей в интерактивный формат подачи информации.

Как попасть в будущее

Вход в перспективную отрасль, по словам спикеров, сегодня довольно широк, однако есть ряд скиллов, которые сделают его более легким. Например, приветствуется свободное знание английского языка. Много «очков» дает активное участие в проектах, олимпиадах, стажировках и других форматах активностей, организующихся с привлечением потенциальных работодателей в качестве, например, жюри (такие проекты есть у ПГУТИ, опорного вуза самарского IT, где федеральный провайдер цифровых услуг присутствует как участник оценочной комиссии и т.п.).

- У нынешней молодежи есть очень ценное качество: они не боятся пробовать новое, рисковать, у них всегда свежий взгляд. Это то, что мы как работодатели всегда приветствуем, - говорит HR-бизнес-партнер Самарского филиала «Ростелекома» Алена Яштынгина. - Разумеется, оцениваем профессиональные компетенции: очень важно суметь преподнести их так, чтобы рекрутер понял, что у кандидата есть стремление и навыки достигать результата. Даже у студента есть минимальный опыт, который можно эффективно «упаковать» при собеседовании.Что касается дальнейшей работы, то, например, у насесть развитая система наставничества, адаптации и поддержки молодых специалистов.

Алена Яштыгина научила проходить собеседования так, чтобы получить оффер. Фото: Анастасия СЕСОРОВА.

Алена Яштыгина рассказала, как именно стоит обозначать свои навыки и компетенции, чтобы желанный работодатель оценил и сделал рабочее предложение. Обязательно соотнесите ваши компетенции и вакансию: порой отказывают кандидатам, которые… слишком хороши. Не опаздывайте, запомните имя собеседующего вас сотрудника.Даже если ваш опыт небольшой, опишите не процесс, а его оцифрованный результат. Расскажите о работе не по профилю, если она дала вам важный опыт. О причинах увольнения с прошлом работы говорите сами, но корректно. При собеседовании нужно показать умение структурировать мысли, заинтересованность компанией-работодателем (прочитайте ее сайт и соцсети, чтобы быть в теме!). Подготовьте «уникальное торговое предложение»: почему работодатель должен выбрать вас.

- Информация была для меня чрезвычайно полезна! – поделилась с «КП» старшеклассница Ирина Запорожец, мечтающая о профессии графического дизайнера. – Я уверена, что она поможет мне получить и нужные навыки, и желаемую работу в дальнейшем.