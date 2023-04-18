Клещ, кентавр и эчпочмак: топ-10 самых странных памятников Поволжья

В лице внучки семьи Аксаковых самарцы увидели черты экс-губернатора Меркушкина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

18 апреля отмечается международный день памятников и исторических мест. Памятники волжане любят – всевозможных скульптурных композиций хватает и в Самаре, и в других городах Поволжья. Правда, некоторые из них вызывают откровенное недоумение. Собрали ТОП-10 самых странных памятников Приволжья.

То ли девочка, то ли… Меркушкин (Самара)

Памятник семье Аксаковых на первый взгляд кажется совершенно нормальным. Единственная загвоздка - лицо девочки. Многие самарцы считают, что внучка писателя, которой он посвятил знаменитый «Аленький цветочек», как две капли воды похожа на экс-губернатора Николая Меркушкина.

Впрочем, хватает и других сравнений – с Бабой Ягой, Гретой Тунберг и даже с Сергеем Есениным.

Памятник пуховой козе установили в Оренбурге Фото: Юлия ДУБЕНКО

Коза и чижик-пыжик (Оренбург)

В Оренбурге, на родине всемирно известного пухового платка, стоит скульптура «Оренбургская коза». Это животное является символом уникальности изделия.

Темная бронзовая фигура козы одета в светлый бронзовый платок, на котором сидит птичка, которую местные называют чижик-пыжик. Пушистая коза, облаченная в теплый пуховый платок поднимает настроение оренбуржцам вместе с задорной птичкой.

Вот такой карась красуется на самарском бульваре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Разноцветный карась (Самара)

Скульптура «Рыбка» с 2014 года пугает идущих на набережную самарцев своей жуткой улыбкой. Придав карасю сказочные черты, скульпторы сделали его немного пугающим.

Периодически рыбу красят в разные цвета: она уже была золотой, розовой и голубой. Зачем такая смена цветов - тоже не ясно. Несмотря на странный вид скульптуры, дети любят лазить по волшебной рыбешке.

Памятник букве "Ё" установлен в Ульяновске Фото: Елена СКВОРЦОВА

Е или ё (Ульяновск)

В Ульяновске установлен загадочный памятник букве «Ё». Да-да, он реально существует. Туристы при виде скульптуры всегда удивляются. Однако объяснение простое. Именно в Ульяновске родился литератор Николай Карамзин. А он стал первым писателем, который стал использовать эту букву в своих произведениях. Монумент установили и открыли на Новом Венце около Дворца книги в ноябре 2005 года.

Статуя кентавра вызывает удивление туристов Фото: Анастасия ЧЕРНОВА

Объятия с кентавром (Пенза)

В Пензе в сентябре 2020 года на облагороженной Фонтанной площади появился необычный кентавр. Человеческий торс и лошадиные ноги – почти классика. Но есть один нюанс. Тело и ноги смотрят в разные стороны. Мало того, внутри человеческий торс имеет зияющую дыру, в форме квадрата.

Красивая «гагаринская улыбка», распахнутые для объятий руки и лошадиное тело, символизирующее любовь скульптора к однокопытному животному. Интересная задумка, но, если не знать идею, то смотреть на памятник как-то жутковато.

Гуманоид Алешенька популярен у туристов Фото: Архив "КП"

Пришелец Алешенька (Пермь)

Вы когда-нибудь видели инопланетян? А жители села Молебка, находящееся в Кишертском районе Пермского края, видели. В конце 1980-х в СМИ написали, что здесь регулярно появляются НЛО, и сюда потянулись со всей страны уфологи.

По мотивам местных легенд появился и памятник- гуманоид Алешенька. Его выстругали выстроган из сосны – выглядит жутковато, но забавно. А вы бы хотели сфоткаться с Алешенькой?

Двухметровый эчпочмак подарили Казани на День города Фото: Рамиль ГАЛИ

Эчпочмак (Казань)

Как вы думаете, в каком городе может быть установлен памятник эчпочмаку? Конечно, в Казани. Открыт он был в 2016 года и расположен в национальном комплексе по адресу ул. Туфана Миннуллина, 14. Скульптура стала подарком Казани и ее жителям на День республики и города.

Эчпочмак имеет солидные размеры. Если замерить памятник, то можно увидеть на рулетке отметку в 2 метра. Аппетитный румянец в точности идентичен настоящему кушанью.

Клещ Валера напоминает о необходимости сделать прививку. Фото: Олег Чегодаев

Клещ Валера (Уфа)

Если приедете попутешествовать в Уфу и окажетесь на улице Мустая Карима - не пугайтесь. В центре города стоит памятник клещу по имени Валера.

Создатели арт-объекта таким образом пытаются заставить общество прекратить разделять животных на хороших и плохих. Интересная задумка, но многих этот памятник заставит задуматься о прививке.

В солдатских сапогах получится только сфотографироваться Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Солдатские сапоги (Пермский край)

Кому новые сапожки? На въезде в бывший военный городок Звездный, в Пермском крае, расположилась уникальная обувка. Бронзовые солдатские сапожки одиноко стоят и ждут своего обладателя.

На самом деле, сапоги весят аж 40 кг, поэтому вряд ли вы далеко в них уйдете. На крайний случай, можно просто наделать пару фоточек и показать друзьям, мол «посмотри, какие бархатные тяги».

Самый добрый одуванчик

Добрый одуванчик (Нурлат)

Хочется завершить этот странный топ чем-то милым. И это «Памятник доброте»: в Нурлате стоит «Одуванчик», который предназначен помогать людям в решении всех проблем.

Так называемый «символ мира и доброты» имеет интересную концепцию: головка цветка состоит из ладоней, вместо пушинок. Мило, небанально и по-доброму!