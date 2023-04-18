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Общество18 апреля 2023 15:51

Черный столб дыма над городом: крупный пожар поглотил два дома на улице Галактионовской в Самаре

В Самаре тушат крупный пожар на улице Галактионовской 18 апреля 2023 года
Авторы (2):
Алена ПРОВКИНА
Алиса ВЬЮШКИНА
Специалисты оперативно прибыли на место происшествия

Специалисты оперативно прибыли на место происшествия

Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

В Самаре стало известно о серьезном пожаре на улице Галактионовской. Огонь поглотил два старых дома вечером во вторник, 18 апреля 2023 года.

По информации ГУ МЧС России по Самарской области, сообщение о возгорании поступило в 18:56. Специалисты оперативно прибыли на место происшествия. Сначала пожар зафиксировали в нежилом двухэтажном доме №241. После огонь перекинулся на жилое одноэтажное здание №243. Площадь пожара пока составляет 300 квадратных метров. На месте уже работают 65 человек и 17 единиц техники. К счастью, пока нет информации о пострадавших или погибших.

Столб дыма поднялся над городом

Столб дыма поднялся над городом

Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Также на участок прибыли сотрудники полиции. Правоохранители оцепили место происшествия. Инспекторы обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

О начале возгорания стало известно от пользователей в социальных сетях. Местные жители переживают, что огонь может перекинуться на ближайшие здания. О причинах пожара пока неизвестно.

Специалисты оперативно прибыли на место происшествия

Специалисты оперативно прибыли на место происшествия

Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Местные жители в разговоре с журналистом "КП-Самара" сообщают, что первый этаж одного из зданий уже потушили. Горожане полагают, что причиной возгорания могут быть бездомные, которые часто посещали расселенный дом.

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