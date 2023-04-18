Специалисты оперативно прибыли на место происшествия
Фото: Алиса ВЬЮШКИНА
В Самаре стало известно о серьезном пожаре на улице Галактионовской. Огонь поглотил два старых дома вечером во вторник, 18 апреля 2023 года.
По информации ГУ МЧС России по Самарской области, сообщение о возгорании поступило в 18:56. Специалисты оперативно прибыли на место происшествия. Сначала пожар зафиксировали в нежилом двухэтажном доме №241. После огонь перекинулся на жилое одноэтажное здание №243. Площадь пожара пока составляет 300 квадратных метров. На месте уже работают 65 человек и 17 единиц техники. К счастью, пока нет информации о пострадавших или погибших.
Столб дыма поднялся над городом
Фото: Алиса ВЬЮШКИНА
Также на участок прибыли сотрудники полиции. Правоохранители оцепили место происшествия. Инспекторы обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
О начале возгорания стало известно от пользователей в социальных сетях. Местные жители переживают, что огонь может перекинуться на ближайшие здания. О причинах пожара пока неизвестно.
Специалисты оперативно прибыли на место происшествия
Фото: Алиса ВЬЮШКИНА
Местные жители в разговоре с журналистом "КП-Самара" сообщают, что первый этаж одного из зданий уже потушили. Горожане полагают, что причиной возгорания могут быть бездомные, которые часто посещали расселенный дом.
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