«Знал всех сотрудников в лицо»: в Самарском зоопарке простились с африканским львом Цезарем

В Самару Цезарь приехал котенком и вырос на глаза сотрудников и посетителей зоопарка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вел себя как обычная кошка, знал всех сотрудников в лицо и любил общаться с посетителями. Таким сотрудники и гости Самарского зоопарка запомнили африканского льва Цезаря. Царь зверей ушел из жизни 18 апреля 2023 года – сказался возраст и различные заболевания. Вспоминаем все, что известно о любимом многими обитателе зоопарка.

Приехал в Самару котенком

Самарский зоопарк обзавелся новым посетителем больше 10 лет назад – Цезарь стал подарком к 15-летнему юбилею. Его привезли из Казани, когда он был маленьким двухлетним котенком. Сотрудники вспоминали: малыш сразу подружился с коллективом зоопарка и его обитателями.

– Мы сразу подружились: я ему чесал гриву, играл с ним в догонялки. Но сейчас он таких вольностей не позволяет - Цезарь стал уже взрослым, вполне зрелым мужчиной с характером, – рассказывал заведующий отделом млекопитающих Никита Березин на 10-й день рождения Цезаря.

За долгие годы лев стал настоящим любимцем детей и взрослых. Зоологи отмечали, что он вел себя как обычная домашняя кошка: любил поесть, а потом поваляться пару-тройку часов. Порой у царя зверей было очень игривое настроение.

Цезарь удивлял сотрудников Самарского зоопарка своим добродушным характером. В прошлом году к нему в вольер пробралась особо наглая и бесстрашная кошка – решила полакомиться мясом. Цезарь радушно встретил нежданную гостью и с удовольствием разделил с ней свой обед.

В прошлом году Цезарь отметил свой 15-й юбилей. День рождения царь зверей праздновал вместе с юными посетителями – они даже сделали открытки для именинника. А в качестве подарка виновник торжества получил мясо.

«Надеемся, что у животных есть свой рай»

19 апреля 2023 года сотрудники Самарского зоопарка сообщили трагическую новость – Цезарь скончался в 16-летнем возрасте.

– Мы надеялись, что он побьет все рекорды по львиному долгожительству, но каждому отпущен свой срок. Цезарь был очень общительным, знал всех сотрудников в лицо, любил общаться с посетителями, а иногда даже особо отмечал экскурсионные группы… Ребята, да и взрослые, всегда им восхищались, – с горечью сообщили в Самарском зоопарке.

По словам сотрудников, на здоровье самарского царя зверей сказался возраст. Он долгое время боролся с возрастными заболеваниями. Ветеринары делали все, чтобы последние дни жизни дались Цезарю как можно легче, но победить старость оказалось невозможно.

18 апреля 2023 года Цезаря не стало. В Самарском зоопарке отмечают, что его смерть – большая утрата и надеются, что «у животных тоже есть свой Рай, где им хорошо и спокойно».