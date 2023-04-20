Три уровня набережной и пешеходный бульвар: как преобразится территория бывшего ЗИМа

Территория ЗИМа в Самаре скоро преобразится. Фото: t.me/minstroy63NP

В Самаре утвердили планировку территории бывшего завода ЗИМ. На месте пустырей и остатком промзоны должны появиться новая набережная, прогулочная улица, школа и новая жилая застройка. Подробности проекта сообщил министр строительства Самарской области Николай Плаксин.

"Это будет вторая Ленинградская"

Речь идет о большом участке земли площадью в 160 га, ограниченном рекой Волгой, Постниковым Оврагом, улицей Ново-Садовой, Северо-Восточной магистралью, улицей Лесной и заводом КИНАП

В Самаре появится новая набережная. Фото: t.me/minstroy63NP

Проектом предусмотрена трехуровневая набережная, к которой от Фабрики-кухни будет спускаться широкий пешеходный бульвар. По задумке проектировщиков, он должен стать второй «Ленинградской» - полностью пешеходной улицей с развитым стрит-ритейлом и прогулочными активностями.

Ограничили высотность

На карте также появится много новых улиц, основная из которых – ул.Липецкая - станет полноценным дублером Ново-Садовой. Улицу Соколова продлят до набережной, что позволит горожанам легко добираться до прогулочной зоны.

Высоту зданий регламентируют. Фото: t.me/minstroy63NP

- От 20 до 40 процентов площади строительства будет занято объектами офисного, коммерческого, общественного назначения, -пояснил Николай Плаксин в своем официальном аккаунте в соцсетях. - Компактные кварталы будут занимать в среднем не более 2 га. Предусмотрены уютные дворы без машин.

Власти установили жесткие высотные регламенты для нового квартала. Предусматривается, что дома на первой линии от Волги будут высотой не больше 25 метров. Следующая линия позволит строить здания до 40 метров, потом – до 60. И лишь вдоль Ново-Садовой можно будет возводить здания до 99 метров в высоту. Установлены также требования к парковочным местам, к цветам и материалам фасадов, крыш, остеклению, оформлению территорий общего пользования.

На территории предусмотрены не только дома, но и торговые, деловые, социальные объекты. Фото:https://t.me/minstroy63NP

Министр пообещал, что вместе с домами на территории бывшего ЗИМа появятся три отдельно стоящих детских сада, 24 дошкольных учреждения, поликлиника на 500 мест в районе Постникова оврага и улицы Липецкой и школа на 2500 мест. Причем один из корпусов учебного заведения уже к концу 2024 года должен будет принять 675 ребят. Также на территории спланирована современная инженерная инфраструктура.