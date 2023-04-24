Необычное явление наблюдали в разных уголках губернии. Фото: Любовь Киреева

Конец месяца подарил жителям Самарской области потрясающие пейзажи. В ночь на понедельник, 24 апреля 2023 года, небо над губернией окрасилось в розовые, синие и желтые оттенки. Причина – северное сияние, внезапно нагрянувшее в регион. Рассказываем, откуда столь необычное природное явление взялось в регионе и можно ли будет вновь увидеть северное сияние в Самаре в апреле 2023 года.

Северное сияние в Самаре 24 апреля 2023: фото, причины

Уникальное для самарских краев явление наблюдали во всех уголках области. Красивыми фотографиями поделились жители Самары, Тольятти, Кирилловки, Ягодного и других населенных пунктов.

Интересно, что в разных местах небесные оттенки были разными. Так, самарцам посчастливилось увидеть фиолетово-синее сияние. Жители Автограда наблюдали в небе розовые, желтые и зеленые цвета. Порой все оттенки сливались в единую палитру – зрелище впечатляющее.

Небо окрасилось в различные оттенки. Фото: vk.com/patrul_tlt

– Это явление уникальное для нашего края и восхитительное по своей красоте. Правда, длилось такое чудо недолго, около двух минут, – делятся впечатлениями жители губернии.

А так выглядело небо над Самарой. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Удивительно, но природное явление впечатлило далеко не всех. Некоторые интернет-пользователи заметили, что такая красота в Самарской области – событие довольно пугающее.

– Лично меня такие изменения очень пугают. Было жутко, такое ощущение, что в Самарскую область пришельцы прилетели, – отмечают очевидцы.

Отметим, что северное сияние этой ночью наблюдали в разных частях России. Его также заметили Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Москве.

Северное сияние в Самаре в апреле 2023: повторится ли снова

В одном жители региона правы: северное сияние действительное уникальное явление для нашей области. Оно возникает из-за сильных возмущений на солнце. Обычно «поймать» редкую красоту удается только фотокамере, но в прошедшую ночь очевидцам удалось увидеть ее своими глазами.

– Из-за сильной магнитной бури полярные сияния стали ярче, мощнее, поэтому их можно было наблюдать собственными глазами, – рассказал «КП-Самара» астроном Евгений Баранский.

Причина внезапной красоты - сильные возмущения на солнце. Фото: vk.com/patrul_tlt

Многие самарцы с сожалением отмечали, что прошлой ночью проспали всю красоту. Спешим успокоить: северное сияние еще вернется в Самарскую область и порадует местных жителей.

– Сегодня Кр-индекс будет еще достаточно высоким, поэтому шансы на возвращение полярного сияния есть. Если к вечеру он не спадет, то жители с большой вероятностью смогут вновь увидеть это природное явление. Наблюдать за ним лучше всего вдали от города, там, где мешающая наблюдениям засветка будет меньше, – пояснил Евгений Баранский.

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