«Давайте 10 миллионов и мы уйдем»: пермская компания планирует утилизировать нефтеотходы в 10 минутах езды от Самары

Представители ООО "Меркурий" так и не ответили внятно ни на один вопрос жителей поселка Фото: Наталья АРТЯКОВА

Жители поселка Новосемейкино под Самарой ведут борьбу за экологию родного края уже не первый год. То рядом с поселком хотели построить мусорный полигон в одном из бывших серных карьеров, то теперь неподалеку начали строить полигон для нефтеотходов. Жителей поселка такая перспектива не на шутку обеспокоила. Люди решили, что им необходимо защитить родное село от потенциального загрязнения. Особую тревогу вызвал тот факт, что часть участка, определенного под застройку, относится к землям лесного фонда. Представители же компании, которая ведет строительство полигона по утилизации нефтяных и буровых шламов, убеждают, что опасности их производство не несет. Однако разрешений на строительство предъявить пока не могут. 26 апреля 2023 года на встречу с экоактивистами приехали владельцы приобретенного земельного участка – представители ООО «Меркурий» из Перми. На бурном и довольно эмоциональном рабочем совещании побывала журналист «КП-Самара».

Пермяки оказались в замешательстве от сплоченности самарцев Фото: Наталья АРТЯКОВА

"Будем перерабатывать нефтешламы из 4 в 5 класс опасности"

Заместитель директора по общим вопросам ООО "Меркурий" Ксения Челкова начала рассказывать жителям о компании и о будущей площадке.

- Наше производство работает уже 17 лет. Все экспертизы соблюдены и одобрены, - уверяет Ксения Челкова. - В Новосемейкино планируется построить 3 бассейна для буровых отходов, которые будут зарыты в землю на 1,5 метра. Эти нефтешламы мы будем перерабатывать из 4-го класса опасности в 5-й.

У жителей сразу возникла масса вопросов. Ксению перебил член общественного совета поселка Новосемейкино.

- А эти ваши бассейны будут гидроизолированы? Как называется материал? Он безопасен? – буквально забросала вопросами одна из членов Общественного совета Новосемейкино.

- Да, конечно, будет специальная пленка толщиной от 0,5 до 2 мм, - Ксения Челкова начала было отвечать на вопрос, но ее вновь перебили.

- А что за материал? Всего 2 мм? А вот в Удмуртии ваш такой материал через сезон потрескался! У нас есть фото! – перекрикивались сидящие в зале, но секретарь собрания попросил собравшихся соблюдать дисциплину.

Екатерина Гудзима разделила негодование жителей поселка Новосемейкино Фото: Наталья АРТЯКОВА

"Разрешений нам не нужно"

Вопросов по проекту действительно возникло очень много. Однако на протяжении нескольких часов общения представители «Меркурия» так и не смогли внятно ответить ни на один заданный вопрос. В дело вмешалась присутствующая на собрании сопредседатель Регионального штаба ОНФ в Самарской области Екатерина Гудзима.

- У вас есть разрешение на выполнение земляных работ на данной территории? Ответьте, по существу, пожалуйста, - обратилась Екатерина к пермякам.

- На это нам не нужно разрешение, мы осуществляем деятельность на производственном участке, - ответила заместитель по охране труда и экологии Анастасия Памыткина. Ее слова подтвердил юрист компании Айдар Зайнуллин.

Однако представитель районной администрации вмешалась в дискуссию и сообщила, что любое изменение ландшафта и любые земляные работы на территории Новосемейкино требуют разрешения администрации.

- Мы не строим капитальные строения и сооружения, поэтому разрешения не нужно. Наше производство может размещаться даже в черте города в зоне промышленного назначения, только при условии соблюдения санитарно-защитного зонирования, то есть где нет поблизости школ, детских садов и других социально-значимых объектов, - возразил ей юрист компании.

- Ну, стройте тогда у себя в городе! Ваши нефтеотходы загрязнят нашу артезианскую воду, убьют экологию, а потом и нас самих. Они-то здесь не живут, им до лампочки. А мы воду с керосином и другими химикатам пить не хотим, - начали шуметь собравшиеся.

"Разве нефтяные отходы полезны для здоровья?"

Представители «Меркурия» вновь попытались заверить, что их производство не приносит никакого вреда, но их вновь начали перекрикивать собравшиеся самарцы. Дискуссия переросла в настоящий скандал.

- С вами уже пол страны судится по загрязнению окружающей среды! Например, Татарстан, Удмуртия, - обвиняли бизнесменов активисты

- Если бы мы действительно загрязняли экологию, то на нас бы уже давно завели бы уголовное дело, а мы работаем уже 17 лет! - возражали те.

- Хотите сказать, что нефтяные отходы полезны для здоровья? Смешно! Вы не утилизируете, а просто сбрасываете шлам, потом уходите на другое место. Это не производство, а полигон! - возмущались люди.

Активисты задавали важные и актуальные вопросы Фото: Наталья АРТЯКОВА

550 тысяч тонн в год

Прения продолжались нескольких часов. К обсуждению подключились опытные бурильщики.

- А как и откуда вы будете везти сюда шлам?

- Мы еще не заключили контракты, но теоретически, перевозить будут в цистернах, - ответили представители компании.

- Но это же не герметично и опасно для окружающей среды. Нефтеотходы повезут через населенный пункт?

- Риски минимальны.

- А какие у вас производственные мощности?

- В год будет выдаваться до 550 тысяч тонн переработанного шлама.

- А сколько будет поставляться нефтеотходов в сутки?

- Три бассейна рассчитаны на 600 кубов.

Член общественного совета спросила про КПД производства.

- Мы объясняем, что все вредные вещества, которые будут утилизироваться на данном производстве, будут связываться цементом. То есть на выходе мы получим грунтовую смесь, которая содержит песок, цемент и шлам, нейтрализованный сорбентами и специальными составами. Этот грунт и будет в последствии продаваться. Если бы он был действительно опасен, то мы бы не получали из этого прибыль, - продолжили защищаться пермяки.

"Не знали про серный карьер"

Жители спросили про расположенный рядом с полигоном лес. Представители «Меркурия» ответили, что лесом занят совсем небольшой участок - 0,37 га, и он будет передан обратно в распоряжение Минлесхоза. Сейчас решается вопрос о рекультивации земель, так как на данном участке уже проводились земельные работы.

Еще один вопрос, который серьезно волнует жителей Новосемейкино - воздействие на питьевую воду. Представитель общественного совета рассказали, что на данном участке существуют месторождения серы, а сама почва рыхлая и без примесей глины.

- Здесь нет глины, и мы опасаемся, что по весне талые воды с вашего полигона попадут в воду и загрязнят артезианский источник. Кроме того, здесь ранее были залежи серы. При соприкосновении нефтешлама с серой будет идти химическая реакция, – говорит один из местных жителей.

Представители «Меркурия» были озадачены – они не знали, что на купленной территории раньше был карьер по добыче полезных ископаемых. Юрист запросил документы, подтверждающие это, так как при оформлении сделки до их сведения это не было доведено.

- Мы не виноваты, что ваша администрация не внесла соответствующую информацию в документы. Когда мы оформляли сделку, в генплане об этом сказано не было, - отметил юрист.

Представители администрации встрепенулись.

- Что же теперь делать?

- Выкупайте у нас земельный участок и оформляйте его как хотите, хоть под сельхоз назначение, хоть как объект добычи полезных ископаемых. Мы его приобрели с документами промышленного назначения. Давайте 10 миллионов за землю, и мы готовы уйти, - поставила условие замдиректора Ксения Челкова.

Зал снова «взорвался», люди перекрикивали друг друга. Кто-то говорил о кадастровой стоимости участка, кто-то шептал о совести, кто-то до сих пор возмущался рисками заражения питьевой воды.

Тем временем на полигоне уже застелили пленкой будущие отстойники, хотя разрешения и лицензии еще нет Фото: Наталья АРТЯКОВА

"Размещения полигона генпланом не предусмотрено"

Журналист "КП-Самара" доехала до спорного участка. Он расположен буквально в пяти минутах езды от Новосемейкино. Взгляду открылась распаханная земля вплоть до леса. Несмотря на то, что компания еще даже не получила разрешений на свою деятельность, а также на отсутствие лицензии на утилизацию нефтешлама на территории Самарской области, на полигоне уже выкопали бассейны под будущие карты для приема отходов. Действительно, отстойники представляют собой ямы, застеленные черной пленкой. На месте работал экскаватор, который рыл еще один котлован под очередной бассейн-отстойник.

Ранее «КП-Самара» направляла запрос в Министерство строительства Самарской области о ситуации по сооружению полигона в непосредственной близости от Новосемейкино.

- За период с 2016 года по настоящее время министерством в рамках своих полномочий разрешений на строительство полигона для захоронения нефтяных отходов на данном земельном участке не выдавалось. Дополнительно сообщаем, что Генеральным планом Новосемейкино строительства полигона вообще не предусмотрено. Схемой территориального планирования Самарской области размещение такого объекта также не предполагается, - ответили «Комсомольской правде» в региональном Минстрое.

"Здесь им покоя не дадут"

После собрания представители ООО «Меркурий», а также члены общественного совета, администрации и ОНФ отправились на территорию будущего производства, чтобы не обсуждать голословно причины недовольства самарцев. Уже на месте были подведены итоги встречи и озвучены предложения.

- Они поняли, что здесь им покоя не дадут. Новосемейкинцы готовы объединиться и противостоять строительству. При всех представители «Меркурия» позвонили своему гендиректору и рассказали ситуацию. Генеральный директор готов уйти с нашей земли при условии, что ему выделят участок под производство. В скором времени этот вопрос будет решаться с главой Красноярского района, а там уж куда они дальше пойдут – неизвестно, - рассказала нам активист общественного совета Ольга Горшкова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Испортят воду в колодцах»: жителей поселка под Самарой встревожило строительство полигона для нефтешламов

Жителей поселка под Самарой возмутили планы по строительству площадки утилизации нефтешламов рядом с жилыми домами и лесом (подробности)