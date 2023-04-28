«Пока он здесь, мы не придем»: родители первоклашек требуют перевести их на дистант из-за агрессивного хулигана

Родители первоклассников объявили ультиматум: либо их дети, либо агрессор Фото: Наталья АРТЯКОВА

История маленького агрессора Игоря (имя изменено – прим. ред.) из 1 «В» класса школы №147 в Самаре набирает обороты. Первоклассник прославился на всю школу своим поведением: дерется с одноклассниками, душит их, а одному даже проломил голову. Достается и учителям, и персоналу школы - например, уброщицу мальчик искусал до крови. Однако родители ребенка считают, что с ним все в порядке - мол, все дети дерутся, и вообще, Игоря травят, а он защищается. Однако родители других детей опасаются за своих сыновей и дочерей и решили бойкотировать занятия в школе, пока Игорь учится в их классе. Сейчас родители написали обращение к директору учебного заведения с просьбой перевести их детей на дистанционное обучение, чтобы не встречаться с агрессивным одноклассником. Журналист «КП-Самара» узнал подробности борьбы взрослых людей с семилетним забиякой.

Выдрал клок волос учителю за замечание

Вечером, 27 апреля, родительский комитет собрал родителей первоклассников на внеочередное совещание. Темой собрания стал Игорек, который уже с начала учебного года кошмарит всю школу.

- В предыдущем классе он на замечание выдрал учительнице клок волос. Дети жаловались на побои с его стороны, он их также душил и ставил подножки на лестнице. Он прекрасно понимает, что все это может привести к травмам, поэтому делает это не играючи, а вполне осознанно. Только представьте, это сейчас с ним никто уже не может совладать, а что будет через пару лет? Он мальчик, вырастет и сил наберется. Мы не хотим ждать трагедии, - высказались родители первоклашек.

Классная руководительница встала на сторону родителей. Ей тоже достается от Игорька, но в отличие от детей, она не может дать сдачи агрессивному ученику.

- Мне приходится больше внимания уделять именно ему. На уроке, когда дети уже подготовились к занятию и ждут моей лекции, я на протяжении десяти минут веду при остальных диалог с Игорьком, который не хочет сидеть один за партой, например. Я понимаю, что он будет мешать тому, с кем я его посажу, поэтому приходится идти на хитрости и уговаривать ребенка. Все ребята в классе знают, что Игорь дерется, портит тетради и учебники, может маркером рисовать на одежде ребят. Они действительно боятся его, а я, к сожалению, не могу ничего сделать по закону, - говорит классная руководительница.

Один из пострадавших детей оказался в травмпункте после встречи с агрессором Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Кинул в охранника стулом и толкнул с лестницы

Активные мамочки поговорили с другими родителями, в классе которых уже учился мальчик. Выяснилось, что детям из 1 "А" и 1 "Б" класса, где до этого учился Игорь, от первоклашки уже тоже порядком досталось.

- Я шла в класс, чтобы отнести альбом. В классе на меня напал Игорь и ударил в висок. Я упала, у меня очень болела голова. Потом, когда я спускалась по лестнице, он снова меня ударил по голове. Теперь, когда я его вижу в школе, я убегаю от него подальше, - говорит ученица 1 «А» класса.

Все, что происходит на переменах в школе №147, видит охранник образовательного учреждения. Елена Ивановна уже много лет работает в школе и знает всех детей и их родителей в лицо. Женщина очень переживает за ребят, которых обижает Игорек. Однажды охранник практически спасла жизнь маленькому мальчику, которого зажал агрессивный первоклассник.

- Игорь взял его за шею и начал душить двумя руками. На секунду малыш потерял сознание, я вовремя увидела, что происходит. Я оттолкнула Игоря, за это он взял стул и начал угрожать его кинуть в меня. Пострадавший мальчик пришел в себя и от испуга плакал. Я попыталась отнять стул у этого сорванца, а тот ударил меня по лицу и разбил мне губу, - не сдерживая эмоций рассказывает Елена Ивановна. – После того, как все успокоились, я пошла вниз со второго этажа по лестнице, а Игорь подбежал сзади и ударил с ноги мне в спину. Счастье, что я смогла удержаться за поручни и не полететь вниз головой по бетонным ступенькам.

Переводят из класса в класс

Игорек буквально терроризирует школу с сентября 2022 года, когда его взяли учиться сюда в 1 «Б» класс. По медицинским документам, которые его мама предоставила в школу, никаких диагнозов у ребенка не было. Однако родители пострадавших первоклассников не уверены, что мальчик действительно прошел обязательное обследование психиатра перед школой.

- Девиантное поведение мальчика может быть признаком каких-то психических заболеваний, - предполагают родители.

После одного из инцидентов, когда Игорь устроил очередной бунт в школе, собралась комиссия, где присутствовали сотрудники опеки, ПДН и администрации школы. Однако по итогам встречи комиссия не выявила никаких отклонений у Игоря, поэтому ему разрешили обучаться в одном классе с другими детьми.

Родители написали коллективное обращение к директору Фото: Наталья АРТЯКОВА

- Нам стало известно, что Игорь сменил пять детских садов, его оттуда просто выгоняли за поведение. Сейчас он перешел уже в третий класс. Неужели у комиссии не возникло вопросов, почему так происходит? – недоумевают мамочки.

Одна из родительниц первоклассника «В» класса написала обращение в ПДН отдела полиции по Кировскому району, чтобы выяснить, как продвигается их проверка и будет ли принято какое-то решение по усмирению неадекватного ребенка. Однако на момент публикации ответа от полицейских не получили.

- А если он нож в школу принесет? Мы ждем реальной трагедии? Да даже с лестницы можно так упасть, что инвалидом на всю жизнь останешься. А кто отвечать будет? Детей нам не вернут, случись что-то страшное по вине этого мальчика, - родители первоклашек уже близки к истерике от того, что не могут ничего сделать для их защиты.

"Он просто гиперактивный"

В то же время мама Игоря уверена, что проблемы нет и ее сын абсолютно нормальный. Просто гиперактивный. В разговоре с журналистом «Комсомолки» женщина начала обвинять других детей, которые, по ее словам, обижают Игорька.

- Они его травят, а он просто защищается. Его поведение – это защитная реакция, - уверена женщина.

Однако родители остальных детей 1 «В» с этим не согласны. Более того - просто-напросто боятся отпускать первоклашек на занятия. После уроков мамы бегут встречать своих детей с вопросом - «Был ли сегодня Игорь?».

Ситуация в коллективе начала накаляться, нервы сдают даже у учителей.

- Я работаю и в 1, и в 4 классе. Старшие дети начали замечать, что я стала более раздражительной. Я, конечно, стараюсь держать себя в руках, но каждый день, проведенный в первом классе вместе с Игорем, заканчивается моими слезами. За много десятков лет работы в школе, я в такой ситуации нахожусь впервые, - признается учительница.

"Не пустим в школу, пока он там"

Совет родителей принял решение не ждать, когда случиться трагедия. Если на законодательном уровне у них не получается оградить своих детей от агрессора, потому что решение об его обучении на дому может принимать только мать, то родители решили сами уйти от Игоря.

- Мы подписали заявление на имя директора и требуем перевести весь класс, кроме Игоря, на дистанционное обучение. Если он сам не хочет уходить, то пусть учится один, а наши дети будут в безопасности, - решили родители первоклассников.

https://www.kp.ru/share/i/4/2567252/wr-960.jpg

Однако поставить подпись на петиции у родителей не получилось, так как директор школы №147 в настоящий момент находится в отпуске. Активные мамочки смогли поговорить с завучем, которая уверила, что дирекция будет на их стороне и готова помочь всем, чем только необходимо в рамках своих компетенций. После майских праздников директор школы выйдет из отпуска и сразу же соберет у себя в кабинете обеспокоенных родителей. Администрация школы готова выслушать их мнение, а вопрос по дистанционному обучению будет уже решаться по итогам этой встречи.

ОТ РЕДАКЦИИ

Игорек, увы, не одинок – сообщения о подобных школьных конфликтах появляются с завидной регулярностью. В чем причины – в том ли, что гиперактивных хулиганов действительно становится больше, или в том, что родители, а вслед за ними и их дети, становятся все более нетерпимыми к изгоям, провоцируя их на ответную агрессию? Ответ на этот вопрос могут дать, наверное, только социологи, медики и психологи после серьезных исследований. Важно другое. Подобные конфликты, их негативный опыт могут в итоге оказаться разрушительными для всех участников. Потому что единых эффективных механизмов для их разрешения, к сожалению, пока не разработано. Учителя и вовсе оказываются между двух огней. С одной стороны, они отвечают за безопасность вверенного им класса. С другой – не имеют права даже пальцем тронуть агрессора, даже если тот не реагирует на слова. Поэтому особенно важно не перекладывать на педагогов ответственность, а разработать единые рекомендации и механизмы для разрешения подобных ситуаций. Не дожидаясь, пока очередной конфликт закончится трагедией.

Редакция «КП-Самара» направила официальный запрос в департамент образования Самары с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. На момент публикации ответа не поступило.

"Комсомолка" будет следить за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Искусал уборщицу и проломил голову однокласснику: в самарской школе не могут найти управу на агрессивного первоклашку

Родители первоклассников самарской школы №147 жалуются на агрессивного ученика (подробности)