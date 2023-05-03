Или карабкайтесь по лестнице, или ждите зеленый на светофоре: как работает новый надземный пешеходный переход-рекордсмен в Самаре

Подняться на новый переход пока можно только по лестнице, лифты не работают. Фото: Минтранс Самарской области.

В конце апреля 2023 года в Самаре торжественно был открыт первый в городе надземный пешеходный переход. Он построен в поселке Мехзавод для перехода Московского шоссе. «КП-Самара» выяснила, как он сейчас функционирует. Оказалось, что не все однозначно позитивно.

Переход-рекордсмен

Переход на Мехзаводе уникален не только тем, что он первый в Самаре (если не брать в расчет пешеходные мосты над железной дорогой). Это еще и самый длинный надземный переход в стране, выполненный из алюминия. Общая его длина вместе с лестничными пролетами составляет более 166 метров.

Кроме того, он был построен по уникальному проекту. То есть других таких же больше вы не встретите ни в одном городе России.

- Таких мостов еще не проектировали. Есть в Нижнем Новгороде и Красноярске, но они больше классические. Первую же конструкцию с гнутым верхним поясом применили в Туле в 2020 году. Здесь инновации налицо, это симбиоз новых технологий, – рассказывал руководитель направления транспортной инфраструктуры Алюминиевой ассоциации России Евгений Васильев.

Куда делся подземный переход?

Те, кто проезжал по Московскому шоссе мимо Мехзавода в прежние годы, помнят, что примерно на этом месте был раньше подземный переход. Точнее, даже два. Но воспоминания о них у мехзаводских «аборигенов» не самые теплые и радужные.

- Был подземный переход. Загадили, закрыли. Там было страшно ходить, одни наркоманы там крутились да пьяные, - рассказывает местная жительница Людмила А.

- Там регулярно не горели лампочки, и поэтому было темно, грязно, ступени не ремонтировали. Желающие им пользоваться спускались туда только в светлое время суток, - вспоминает еще одна жительница поселка Мехзавод Светлана Г.

Закрыли мехзаводскую пешеходную «подземку», впрочем, по другой причине. В преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года нужно было срочно реконструировать и расширить Московское шоссе. Если бы стояла задача сохранить подземные переходы, пришлось бы их тоже реконструировать, удлинять, строить новые входы, укреплять своды над проезжей частью.

Проще, дешевле, а самое главное - быстрее было просто засыпать проблемные пешеходные туннели. Что и сделали.

Для перехода Московского шоссе на двух перекрестках установили пешеходные светофоры и нарисовали «зебры» поперек проезжей части.

Когда заработают лифты?

В принципе, со своей функцией наземные переходы справлялись, автомобильный поток по Московскому шоссе они не задерживали, так как светофор работали одновременно еще и для проезда машин с поперечных улиц. Но ждать зеленого сигнала приходилось долго, что не очень комфортно в плохую погоду и когда спешишь на работу (рядом — проходная завода «Салют») или в школу.

В этом смысле надземный переход, укрытый от непогоды оргстеклом из поликарбоната, должен быть комфортнее.

Самарский надземный переход - рекордсмен среди пешеходных мостов из алюминия, его длина более 166 метров. Фото: Минтранс Самарской области

Главное неудобство любого надземного перехода — необходимость подниматься по ступенькам на большую высоту. Для тех, кому это тяжело или даже невозможно, проектом предусмотрены лифты. Но, как выяснилось, они сейчас отключены.

- Лифт не работает! Как подниматься с колясками? Или пожилым людям? - возмущается в соцсетях житель Самары Андрей Я.

С аккаунта Минтранса Самарской области поступил ответ, из которого следует, что пока маломобильным гражданам придется по-прежнему переходить Московское шоссе по «зебре» на зеленый сигнал светофора. Как минимум еще около двух месяцев.

В Минтрансе подчеркнули, что надземный переход открыт по многочисленным просьбам местных жителей и что строительно-монтажные работы завершены полностью. Но при этом окончательно переход в эксплуатацию еще не введен.

- Лифты начнут работать после окончательного ввода объекта в эксплуатацию, ориентировочно до конца июня. Для маломобильных граждан, пешеходов с детскими колясками и тяжелыми грузами функционирует наземный пешеходной переход, - пояснили чиновники.

То есть новый надземный переход по-прежнему полностью дублируется «зеброй» на асфальте. Соответственно, у желающих перейти Московское шоссе на данный момент есть выбор: карабкаться вверх по ступенькам либо дожидаться зеленого светофора. Пока, по свидетельствам очевидцев, местные жители чаще предпочитают более привычную опцию.

Так что открытый с помпой мост ныне скорее является арт-объектом, чем функциональным строением. Возможно, ситуация изменится, когда наконец заработают лифты.