«Никакого компромата не было»: осужденная на семь лет дочь экс-мэра Самары Тархова отрицает вымогательство 200 миллионов

Защитники Людмилы Тарховой подали апелляцию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В конце апреля Самарский областной суд приступил к рассмотрению апелляционной жалобы по делу дочери бывшего мэра Самары Виктора Тархова. Напомним, Людмилу Тархову признали виновной в вымогательстве у депутата губдумы Александра Милеева и приговорили к семи годам колонии, однако адвокаты дочери бывшего главы города оспорили это решение в облсуде.

Требовала 200 млн 19 декабря 2022 года Ленинский районный суд Самары приговорил к Людмилу Тархову, дочь бывшего мэра Самары Виктора Тархова, к семи годам тюремного заключения. Дочь экс-градоначальника обвиняют в вымогательстве 200 млн рублей у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева.

Случилось все в конце 2020 года, Милеев тогда собирался попасть в Госдуму. Тархова в один из дней пригласила к себе зампредседателя правительства региона Александра Фетисова, который дружен с Милеевым, и показала на своем компьютере какие-то файлы, которые якобы могли компрометировать депутата. Дочь бывшего мэра грозилась «слить» все в СМИ, если ей не заплатят. Сумма была серьезная – 200 млн рублей.

Узнав об этом, Александр Милеев направился в ФСБ, где ему посоветовали Тарховой «заплатить». Но не для того, чтобы выкупить компромат, а чтобы поймать дочь экс-мэра с поличным. Следственный эксперимент удался – Тархова получила деньги и тут же была задержана.

Это версия следствия, а что говорит защита?

«Не вымогательство, а возвращение долга» А вот защита дочери экс-градоначальника уверяет, что никакого вымогательства не было. По словам адвокатов, Людмила Тархова всего лишь просила вернуть деньги, которые Милеев взял в долг у ее отца 12 лет назад. Эту версию адвокаты подтвердили доверенностью, выданной Виктором Тарховым своей дочери. Бывший градоначальник Самары рассказал о своих приключениях с долгами журналистам. Оказывается, после продажи автозаправочных станций на его счету оказалось целых 200 миллионов рублей. Знакомый бизнесмен и политик Олег Дьяченко, якобы попросил дать эти деньги в долг Александру Милееву, но никакой расписки не составлялось, ведь гарантом выступал сам Дьяченко. При передаче денег присутствовала Людмила Тархова. Прошло целых восемь лет, прежде чем Тархов решил взять свои деньги обратно. Расписки не было, а гарант, Олег Дьяченко, умер. Все это, п версии защиты, привело к тому, что Тархову пришлось бороться за свои деньги без каких-либо документов. Для возврата долга дочь бывшего мэра решила использовать информацию, которая могла бы навредить репутации Милеева. По заверениям адвокатов, это был этакий стимул для возврата денег. Получить эту самую информацию Людмиле Тарховой помогла адвокат Елена Беленькая, которая одновременно была адвокатом супруги Милеева и через нее получила какие-то документы депутата. Об этом заявила сама Тархова.

В то же время защита заявила, что бумаги, о которых шла речь - это вовсе не компромат. - Никакого компромата на Александра Милеева не было, информация на компьютере Тарховой не порочит репутацию депутата, - заявили адвокаты Людмилы Тарховой в суде.

Несмотря на это, прокурор и адвокат Милеева попросили суд оставить в силе тюремный срок для женщины. Однако согласились пересмотреть сумму морального вреда. Но с этим оказались не согласны уже защитники Тарховой.

Суд перейдет к прениям 30 мая. В этот день адвокаты Тарховой обещают рассказать о нарушениях, допущенных в ходе следственных действий.