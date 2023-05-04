12 июня состоится Гранд-финал с участием трех финалистов отборочных туров и российских звезд. Фото: samfest.ru

12 июня 2023 года на площади Куйбышева пройдет Гранд-финал второго фестиваля «САМ.ФЕСТ» (12+). Это фестиваль для начинающих музыкантов со всей страны, которые сами пишут песни. Они смогут спеть на одной сцене со звездами. Рассказываем про САМ.ФЕСТ 2023 – кто на него приедет, дата проведения, как принять участие.

В 2023 году мероприятие пройдет в новом формате: 11 июня пройдет концерт отборочного тура, а 12 июня состоится Гранд-финал с участием трех финалистов отборочных туров и российских звезд. Оценивать мастерство конкурсантов и выбирать победителя вместе с телеведущей Яной Чуриковой будет специальное жюри.

САМ.ФЕСТ 2023: дата проведения, кто приедет, как принять участие

Победители конкурса смогут поучаствовать в шоу вместе со специальными гостями фестиваля, среди которых Гарик Сукачев, Ramil’, Люся Чеботина, основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, Дмитрий Маликов, а также победители фестиваля «САМ.ФЕСТ 2022», группа «Двадцать» и другие.

Как принять участие в САМ.ФЕСТ 2023

В мероприятии будут принимать участие лишь те артисты, которые сами пишут стихи и музыку. Подать заявку на участие в фестивале может любой музыкант или творческий коллектив. Нужно просто записать видео с отрывком из своей песни и выложить его в VK с хэштэгом #самконкурс2023.

Всего в финал выйдут 14 участников, среди которых четыре места вне конкурса достанутся жителям новых российских регионов, которым сейчас особенно важно получить поддержку и почувствовать себя частью русской культуры.