Люся Чеботина и Дмитрий Маликов выступят на «Сам.Фест» в Самаре 12 июня 2023 года

Мероприятие состоится 11-12 июня. Фото: samfest.ru

11-12 июня 2023 года в Самаре пройдет фестиваль «Сам.Фест». Мероприятие состоится во второй раз и вновь соберет в областной столице звезд российской эстрады. Организаторы фестиваля рассказали, кто выступит на «Сам.Фесте» в Самаре в 2023 году.

В список хедлайнеров фестиваля вошли Люся Чеботина, Дмитрий Маликов, RAMIL’, Двадцать, Вадим Самойлов, Гарик Сукачев. Они выступят на Гранд-финале на площади Куйбышева 12 июня 2023 года. Ведущая мероприятия – Яна Чурикова.

Вместе со звездами на сцену выйдут финалисты, которые пройдут отборочный тур. Он состоится 11 июня 2023 года. Оценивать выступления и выбирать победителя будет специальное жюри.

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