«Налог на развлечения»: депутат Госдумы РФ Матвеев предложил перечислять 1% со счета в ресторане на помощь семьям мобилизованных

Эксперты не поддержали предложение депутата о введении "налога на развлечения" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России предложили ввести «налог на развлечения» — перечислять 1% со счета в кафе, ресторане или ночном клубе на помощь мобилизованным. Такую инициативу в эфире радио «Комсомольская правда» в Самаре озвучил депутат Госдумы РФ от Самарской области Михаил Матвеев.

— Есть предложение ввести такой налог на веселье, чтобы люди, которые посещают кафе, рестораны, ночные клубы, 1% со своего счета перечисляли в, возможно, тот фонд, о котором говорил президент, — фонд поддержки семей мобилизованных. Это инициатива владельца одного из ресторанов. Он считает, что это будет необременительно для посетителя, — рассказал народный избранник.

По словам Михаила Матвеева, в настоящее время идет разработка законопроекта. Вероятно, это будут поправки в налоговый кодекс. Депутат отметил, что внесет документ на рассмотрение, как только он будет готов.

«Популистская инициатива»

Эксперты неоднозначно отнеслись к идее депутата. Рестораторы считают, что «налог на развлечение» станет дополнительной нагрузкой на бизнес, который сейчас и так переживает не лучшие времена. А общественники вообще не уверены, что инициатива воплотится в жизнь.

— Считаю эту инициативу популистской. Как правило, такие инициативы попадают в информационное поле, а потом их зачастую даже на профильных комитетах не рассматривают, — прокомментировал «КП-Самара» зампредседателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский.

«Помощь — дело добровольное»

Ресторатор Евгений Реймер отметил:

— Мы оказываем помощь с самого начала СВО. Я считаю, что это дело добровольное. Нельзя принуждать всех участников рынка. У всех разная ситуация, разное положение дел — кто-то может помогать, кто-то нет. Отрасль сейчас не в лучшем состоянии.

Дополнительная нагрузка на бизнес

Не поддержал инициативу Михаила Матвеева и глава Ассоциации рестораторов Самарской области Алексей Бобков. Он считает, что введение «налога на развлечения» негативно скажется на предприятиях отрасли и может повлечь рост цен в развлекательных заведениях.

— В Самарской области до сих пор зарплата в сфере развлечений, гостиничного бизнеса, общепита — одна из самых низких. Средняя — около 29 тысяч рублей. Сейчас хорошо себя чувствуют только сетевые предприятия. Остальные переживают не лучшие времена — им пришлось прекратить дальнейший рост своих предприятий, стагмировать. Куда еще гайки закручивать? Депутат должен рассматривать снижение рисков для бизнеса, а не вводить еще большую кабальную гильотинную систему, — отметил в беседе с корреспондентом «Комсомолки» Алексей Бобков.

Возможен рост цен в ресторанах

По словам главы Ассоциации рестораторов региона, обязанность по уплате «налога на развлечения» ляжет не на посетителей кафе или ночных клубов, а на сами заведения. Именно они выступят некими налоговыми агентами.

— В таком случае предприятию придется сделать одно из двух: либо оставить цены такими же и с них забирать один процент и платить в казну для помощи мобилизованным, либо повышать цены на определенный процент, чтобы хотя бы не себе в убыток платить за посетителей налог, — считает Алексей Бобков.

Эксперт отмечает, что вряд ли предприниматели будут работать себе в убыток. Однако и повышать цены сейчас не лучшая идея, поскольку культура еды вне дома не растет, в том числе из-за коронавируса.

Алексей Бобков отметил, что в регионе действует ассоциация рестораторов, но пока она работает только с сотрудниками предприятий общепита. Сами предприниматели неохотно идут на контакт. Он считает, что им нужно объединиться. Это позволит изменить в лучшую сторону ситуацию на рынке.

— Пока это не произойдет, мы будем постоянно получать от депутатов непонятные новшества. Когда мы объединимся, каждый депутат, прежде чем что-то сказать, будет идти в профильный комитет и согласовывать это, — добавил Алексей Бобков.

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