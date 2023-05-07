Катакомбы древних монахов и страшные тайны: мифы о строительстве бункера Сталина и других подземелий в военном Куйбышеве

Грунт, вынимаемый при строительстве бункера Сталина, в открытую вывозили из хода в этом склоне под драмтеатром Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

7,5 тысяч рейсов грузовиков под покровом ночи?

Когда речь заходит о городе Куйбышеве во времена Великой Отечественной войны, обычно всплывает несколько основных тем: эвакуированные заводы на Безымянке, парад 7 ноября 1941 года и статус «второй столицы».

С последним обстоятельством тесно связано и строительство бункера Сталина, а также (о чем стало известно позже) и более обширного правительственного бункера под площадью имени Куйбышева.

И практически во всех популярных исторических материалах на эту тему в СМИ и интернете подчеркивается, что строительство бункера (точнее, как минимум двух бункеров) было настолько сверхсекретным, что о нем не догадывались даже жители соседних домов.

Согласно имеющимся сведениям, было вывезено 25 тысяч кубометров грунта. Кто-то подсчитал, что для вывоза такого объема нужно было сделать 7,5 тысяч рейсов грузовиков. Сам бункер строился около 8 месяцев, но работы по вывозу грунта очевидно велись только на начальной стадии, в первые два-три месяца. К тому же, как уверяют ни на кого не ссылающиеся источники, землю вывозили под покровом ночи. Судите сами, насколько реально было произвести такой объем работ за такие короткие сроки, да еще так, чтобы этого никто не заметил.

Часть загадки решается версией, что землю копали и вывозили заключенные Безымянлага, которых затем всех до единого расстреляли. Отсюда и отсутствие свидетельств. Но историкам не удалось найти ни одного документа, подтверждающего эту версию. Потому вопрос, как удалось осуществить тайно столь масштабную деятельность, принято относить к числу неразгаданных тайн.

«Весь берег был в кучах земли»

Но все может быть гораздо проще. Очень похоже на то, что задачи обеспечить абсолютную секретность работ и не стояло. О том свидетельствуют воспоминания тех, кто жил в Куйбышеве в то время.

Журналист Владимир Громов в своей книге «На энергетическом фронте. Труд и быт куйбышевских энергетиков во время Великой отечественной войны» приводит воспоминания Петра Нагорнова, к сожалению, недавно ушедшего из жизни. В момент описываемых событий ветерану Самарской ГРЭС, тогда подростку, было без малого 15 лет.

- Идем мы как-то на смену и видим, что на спуске под драмтеатром проход внутрь, а из него по транспортеру земля загружается в «полуторки». А на специальных стойках сбоку от транспортной ленты девчонки стоят и железными крюками железки, камни, кости из этой земли выбрасывают. «Эй, ребята, — кричат нам, - вы чего вечером делаете? Пригласите нас в кино!» Ну а почему не пригласить? «Ладно, - говорим, - вечером пойдем с работы, за вами зайдем», - вспоминал Петр Степанович.

По его словам, еще одна точка выемки грунта была там, где теперь вход в бункер Сталина.

- Там в войну стояло сколоченное из досок что-то типа сарая, а в нем тоже была конвейерная лента, - свидетельствовал ветеран.

Вынутый грунт, по утверждению ветерана, увозили машинами на берег Волги и ссыпали в районе современного речного вокзала, под улицей Венцека.

- Там потом весь берег был в кучах земли. Машины же не ровно его высыпали и не разравнивали, - вспоминал детали Петр Нагорнов.

«Знали о бункере, но лишнего не болтали»

Ну а то, что это было за строительство, тоже не было особой тайной. Об этом много не распространялись, но и не было какого-то страшного запрета на разглашение сведений.

- Эти девчонки, метростроевки-москвички, когда уезжали, то сказали, что строили убежище для правительства. Фамилию Сталин они нам, правда, не сказали, этого не было. В общем, мы знали о бункере, но лишнего не болтали, - признавался Петр Нагорнов много лет спустя.

А была ли тайна?

Итак, из этих воспоминаний следует, что:

- выемка грунта и вывоз велись отнюдь не под покровом ночи (мальчишки увидели работы утром, а вечерами работавшие на объекте девчонки ходили на танцы);

- точки выемки не были замаскированы, их несложно было заметить;

- вывезенная земля совершенно открыто лежала кучами на берегу Волги;

- работавшие на объекте сотрудники Мосметростроя не давали, судя по всему, «страшной клятвы» о неразглашении и уж тем более их никто не расстреливал по завершении работ.

Можно предположить, что здесь действовал принцип: «Хочешь спрятать — положи на видное место». В 1942 году в Куйбышеве большинство населения было занято тяжелым изнурительным трудом. В связи с прибытием эвакуированных заводов постоянно велись какие-то работы, а в связи с переносом столицы происходила постоянная «движуха» и сновали толпы разнообразных слоев населения — от правительственных и посольских сотрудников до солдат, матросов, криминальных элементов, конвоируемых зеков и т.п.

В этой обстановке какие-то земляные и строительные работы, вероятно, попросту не вызывали пристального внимания и интереса. Проще говоря, всем (или почти всем) было «не до того». Вот и ответ на вопрос, как удалось «незаметно» построить такой объект.

«Пустоты могли быть изначально»

Впрочем, все это пока касается только бункера Сталина. По значительно большего объема бункеру под площадью Куйбышева вопросы по-прежнему остаются.

Есть версия, что подземелья существовали в этой местности изначально. И что даже князь Засекин решил построить Самарскую крепость не на берегу Волги (река изменила русло и пришла под город значительно позже), а там, где уже были катакомбы от древних монахов.

Потому и не понадобилось вывозить большие объемы грунта, потому что пространства, использованные под бункеры, уже были пустыми.

Краевед Игорь Махтев видит логику в такой версии, но подчеркивает, что им нет подтверждения.

- Про катакомбы монахов не встречал свидетельств, но надо сказать, что большая часть нынешней Самары стоит на карстовых пустотах. Поэтому вполне допускаю, что строители бункеров могли использовать имеющиеся пустые пространства под землей. Плюс не надо забывать, что объект возводили метростроевцы. Вот сейчас, когда проходческий щит ведет туннель метро — много ли грунта вынимается наверх? Гораздо меньше, чем при рытье котлована открытым способом. То же самое касалось и строительства бункера — земли вынимать требовалось меньше, чем кажется. А многие из мифов вокруг этой стройки пока так и остаются мифами, - утверждает краевед.