Жизнь на высоком уровне: в проекте бизнес-класса Баланс Towers стартовали продажи квартир

Жизнь на самом высоком уровне

Девелопер «Альянс-Менеджмент» сообщил о начале продаж квартир в проекте бизнес-класса Жилые башни «Баланс Towers». Строительство стартовало в марте этого года на пересечении Московское шоссе и ул. Луначарского. В этом месте ранее располагались корпуса по благоустройству и проходила Линдовская железная дорога. Локация этого перекрестка исторически была в центре транспортных потоков и новый проект тесно переплетается с наследием района,близостью к нему делового центра города и креативных кластеров.

Высота первой башни составит 22 этажа, а второй —37 этажей и это будет самое высокое жилое здание Самары. Башни сочетаются между собой, а выступающие секции создают динамику фасада, при этом они развернуты друг к другу таким образом, чтобы из каждого окна открывались панорамные виды на динамику города, Волгу и Жигулевские ворота.

Специально для жилых башен «Баланс Towers» были разработаны 29 сценариев жизни в доме, которые и определили их функционал планировочных решений квартир от студий до квартир с 4 спальнями. Некоторые квартиры спроектированы и вовсе в единичных экземплярах.

Планировки в балансе

Так что же ждет жителей за уникальными фасадами «Баланс Towers»? Ключевые принципы эргономики общего пространства и 29 сценариев жизни в квартире. «Мастер и Маргарита», «Человек дела», «Семейная сага», «Мир на вырост», «Светский салон» — вы думаете это названия фильмов из шорт-листа номинантов на премию Оскар? Почти, именно под такие разнообразные сценарии жизни — а их всего 29 — спроектированы планировочные решения квартир в проекте «Баланс Towers».

Квартиры в жилых башнях выгодно отличаются от массового предложения в том числе и тем, что способны качественно повлиять на изменение человечного быта и жизненных привычек: максимальное сокращение транзитных зон и бесполезных квадратных метров, четкое разделение приватной и общественной части квартиры –это базовое решение, в том числе, повиляло на опцию нескольких санузлов даже в квартирах с одной спальней, впечатляют и просторные кухни-гостиные, а популярные двухкомнатные квартиры обеспечили гардеробными и кладовыми.

Например, планировка «Два мира в одной квартире». У детей и родителеи есть свои просторные комнаты с ваннои , чтобы можно было встречаться только у холодильника: в общеи кухне, которая служит гостинои для встреч с родными и друзьями.

Или «Родовое поместье в центре мегаполиса» для большой семьи.

Жилые этажи в башнях начинаются с пятого этажа, благодаря этому все квартиры в проекте имеют высокий уровень комфорта и инвестиционный потенциал. Первые этажи займет коммерция, которая полностью обеспечит повседневной инфраструктурой резидентов проекта «Баланс Towers». В приватном дворе организованы зеленые зоны, а в общественном парке - пространства для отдыха.

Сейчас на старте реализации проекта квартиру можно приобрести на наиболее привлекательных условиях. Одним из первых покупателей стал IT-специалист из Самары, которому одобрили ипотеку по ставке 1,5% годовых.

Напомним, что девелопером проекта является компания «Альянс-Менеджмент», известная в Самаре жилыми комплексами «Фрегат», «Галактика» на улице Ново-Садовой и «Парус» на берегу Волги.

ООО «Специализированный застройщик «СИГМА-СТРОЙ»», проектная декларация — на сайте наш.дом.рф. Balancetowers.ru

Телефон: 8 (846) 205-51-51

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