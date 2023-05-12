«Заставляет детей рисовать гробы и говорит о смерти»: в православной гимназии учитель судится с директором

Педагога обвиняют, чт она учит детей не тому, что нужно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Анна К. работает в православной гимназии в Самаре почти 30 лет. Набожная женщина преподает детям физику, а также ведет занятия оп информатике и по нравственному воспитанию. Однако из-за конфликта с новым директором и некоторыми родителями ее педагогическая карьера оказалась под угрозой. Родители учеников обвинили Анну Юрьевну в том, что она заставляет детей рисовать на уроках гробы, говорит с ними о смерти, подталкивая к суициду, и играет в «Синего кита». Учитель уверяет: такого не было. И оспаривает приказ об увольнении в суде. Журналист «КП-Самара» выяснила подробности судебных тяжб между учителем и директором гимназии.

«За 10 лет уволились 48 учителей»

Вячеслав Б., которого родители и учителя называют священнослужителем, стал директором гимназии 10 лет назад. После этого в учебном заведении начались перемены, которые пришлись по вкусу далеко не всем. Учителя жаловались – мол, выбросил с подоконников все живые цветы, выкинул книги, в том числе православные, убрал стенды с экспозициями музея, затеял ремонт в зеркальном хореографическом зале, и уроки в нем не проводятся до сих пор. А потом начались конфликты с некоторыми педагогами.

- За 10 лет из школы ушло 48 преподавателей, - рассказывает Анна. – Кто-то написал заявление сам, потому что не смог работать с новым директором, кого-то буквально вынудили уйти. У меня директор забрал этнографический музей, которым я руководила 10 лет, и отдал его другому педагогу, у которого и так нагрузка была слишком большая. А потом и вовсе издал приказы о дисциплинарном взыскании и о выговоре. Якобы я провожу непедагогичную работу с детьми, в том числе призываю их к суициду. А еще - не провожу уроки согласно расписанию.

Учитель решила защитить свое доброе имя в суде и подала иск с требованием отменить наказание. Однако директор не стал дожидаться судебного заседания: отменил выговор и взыскание и даже принес педагогу извинения.

«Играли на уроке в «Синего кита»

Однако на этом конфликт не закончился. На следующий учебный год учителю существенно снизили нагрузку, в результате зарплата сократилась до 8-12 тысяч рублей. Анна снова пошла в суд, который подтвердил неправомерность действий директора.

Однако выяснилось, что претензии к Анне Юрьевне имеются не только у директора, но и у родителей некоторых учеников. После первого же урока по нравственному воспитанию в одном из 4-х классов родители 24 детей подписали заявление на имя директора. В нем они утверждали, что в третьем классе Анна Юрьевна заставляла детей на внеурочных занятиях играть в «Синего кита», показывала детям, как рисовать гробы и часто говорила с ними о смерти.

- Такого просто не могло быть! – уверяет Анна. - Я учитель с большим опытом работы и безупречной репутацией, у меня высшая категория и огромное количество наград и грамот, победы в конкурсе педагогов по нравственному воспитанию. Как я могу учить детей такому? Это просто уму непостижимо. И я не понимаю, откуда могли взяться 24 подписи, если мой курс постоянно посещали всего 4 ученика?

Уволили за прогул

Для «разбора полетов» назначили родительское собрание. Правда, Анна на него не пришла - в этот день ее дочь попала в больницу. И получила дисциплинарное взыскание из-за отсутствия на собрании. Педагог вновь идет в суд. Суд удовлетворяет ее требование отменить взыскание. Директор подает апелляцию, ее рассмотрение еще не завершено.

В январе конфликт достигает своего апогея. Анна едет на обучение в Москву, однако задерживается с возвращением на работу на один день. Говорит – мол, заболела в пути. Однако директор считает пропуск прогулом и подписывает приказ об увольнении.

- Почему вы не пришли на свои уроки? В расписании у вас был рабочий день, дети сидели в коридоре, - аргументирует Вячеслав свою позицию.

Анна снова подает иск в суд. Директор вновь идет на мировое соглашение и подписывает приказ восстановить педагога на работе. Однако внезапно оказывается, что родители учеников против такого решения – за день под просьбой не принимать Анну обратно в гимназию было собрано 150 подписей. Правда, часть родителей все же оказалась на стороне педагога.

«Навязывает религиозную позицию»

10 мая 2023 года обе стороны конфликта внушительными делегациями пришли на прием к депутату Госдумы Александру Хинштейну. Встреча длилась более двух часов.

- Она заставляет детей писать сочинения о самоубийствах, пропагандирует православное вероисповедание, навязывает свою религиозную позицию, учит детей рисовать гробы, а также агрессивно настроена к другим преподавателям и директору школы, - наперебой возмущались родители учеников православной гимназии. - Заявляет детям, что «хотите или не хотите, но я буду здесь работать». Мы не хотим, чтобы данный педагог восстанавливался в должности. Мы категорически против.

Александр Хинштейн и представитель Департамента образования пытались успокоить собравшихся.

- Мы собрались здесь не для того, чтобы решать личные конфликты. Эти вопросы должны решаться внутри школы. Если Анна Юрьевна действительно работает не по утвержденной программе, то этот вопрос должен решать завуч, а также сам директор, - сказал Александр Хинштейн.

Во время собрания директор молчал и отвечал только на вопросы депутата. Хинштейн порекомендовал департаменту назначить проверку в школе, чтобы выяснить, как на самом деле обстоят дела в коллективе. Также депутат отметил: решить межличностный конфликт не в его компетенции.

- Все упирается в закон. Есть основания для увольнения, значит увольнять. Нет основания – значит нет». Этот вопрос должен решать исключительно директор, - отметил депутат.

ОФИЦИАЛЬНО

Редакция «КП-Самара» обратилась с запросом разъяснения непростой ситуации в Департамент образования Самары. Выяснилось, что Анна К. была уволена 21 февраля 2023 года в связи с нарушениями трудовых обязанностей - за прогул.

- Образовательная организация обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении административной, финансово-экономической деятельности в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом образовательной организации, поэтому конкретные решения по вопросам приема/увольнения сотрудников находятся в компетенции гимназии, - ответили нам в департаменте.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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