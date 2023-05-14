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Общество14 мая 2023 11:45

Машины под одеялами, воды по колено: на Тольятти обрушился сильный град и затопило улицы

Жители Тольятти делятся фотографиями последствий сильного града и ливня 14 мая 2023 года
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Тольятти накрыло градом в мае 2023 года

Тольятти накрыло градом в мае 2023 года

Фото: из соцсетей

Сильный град прошел в Самарской области 14 мая 2023. В основном непогода застала жителей Тольятти, но град в городе был только в некоторых районах. «КП-Самара» собрала информацию, а также фотографии из соцсетей, последствий «майской зимы» в Автограде.

Тольяттинцы не ожидали такой погоды в мае

Тольяттинцы не ожидали такой погоды в мае

Фото: из соцсетей

Небо заволокло за считанные минуты

Синоптики еще накануне предупреждали жителей Самарской области, что днем и вечером, 14 мая, местами в регионе возможен град и грозы. Однако в Тольятти небо заволокло тучами так быстро, что горожане не успели даже понять, что происходит.

- Только выходила на улицу – солнце светило, а тут резко потемнело и по подоконнику загромыхало. Страшно, конечно, и очень необычно в мае такое наблюдать, - делится впечатлениями жительница Тольятти.

За несколько минут небо над Тольятти заволокло грозовыми тучами

За несколько минут небо над Тольятти заволокло грозовыми тучами

Фото: из соцсетей

Град был не везде

Кого-то град застал в дороге. Первым, кто поделился видео в социальных сетях, стал водитель. Мужчина подъезжал к Тольятти со стороны Ташелки, когда его настиг град. Через полчаса по подоконникам и автомобилям льдины забили уже в городе.

- Град был в 15 квартале, в Старом городе, на улице Юбилейной и в районе Парк Хауса. В Подстепка, Ягодном и на дачах ПТО солнечно, нет ни намека на дождь, - говорят местные жители.

Милы Градовичок

Милы Градовичок

Фото: из соцсетей

Укутали машины в пледы и ковры

Автовладельцы стали экстренно спасать свои машины, чтобы град не испортил краску и не оставил сколов. Кто-то укрыл «железного коня» коврами, а одна девушка не нашла дома ничего лучше и укутала свою «ласточку» в плед с сердечками.

Тольяттинка укрыла свою машину одеялом, чтобы град не оставил сколов

Тольяттинка укрыла свою машину одеялом, чтобы град не оставил сколов

Фото: из соцсетей

Однако среди тольяттинцев нашлись и оптимисты, кому непогода не помешала наслаждаться выходным днем. Ребята рисовали на белой снежной поверхности асфальта сердечки и поздравляли друг друга с «майским Новым годом», а одна экстремалка решила закалиться и прогулялась по льду босиком.

Девушка не упустила возможности позакаляться

Девушка не упустила возможности позакаляться

Фото: принтскрин видео.

Тольятти затопило

Град бушевал всего несколько минут, но последствия оставил довольно плачевные. Помимо льда в Тольятти также прошел сильный дождь, а тающий град прибавил воды на дорогах. Ливневки с таким напором не справляются – лужи по колено.

- У нас во дворе целое море, машины чуть ли не по бампер в воде стоят. Я уже не говорю о том, как вообще выйти на улицу, только с лодкой или ластами, - иронизирует местный житель.

Ливневки не справляются с таким напором осадков

Ливневки не справляются с таким напором осадков

Фото: из соцсетей

Есть аварийные ситуации

Ливень застал врасплох не только подземные городские коммуникации, но и стал причиной коммунальной аварии в одном из домов на улице 70 Лет Октября. По словам местных жителей, во время дождя у них во втором подъезде затопило верхние этажи, вода затекла в систему вентиляции и замкнуло проводку. Сейчас во всем подъезде в доме №11 нет электричества, жильцы ждут аварийную бригаду.

По прогнозу Яндекса грозовые тучи поступенно уходят из Самарской области

По прогнозу Яндекса грозовые тучи поступенно уходят из Самарской области

Согласно карте осадков системы Яндекс на 15:30 14 мая, дожди ушли от Самары и Тольятти в сторону Татарстана. Если верить прогнозу, что до конца дня в областном центре дождей можно уже не ждать.

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