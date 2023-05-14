Тольятти накрыло градом в мае 2023 года Фото: из соцсетей

Сильный град прошел в Самарской области 14 мая 2023. В основном непогода застала жителей Тольятти, но град в городе был только в некоторых районах. «КП-Самара» собрала информацию, а также фотографии из соцсетей, последствий «майской зимы» в Автограде.

Тольяттинцы не ожидали такой погоды в мае Фото: из соцсетей

Небо заволокло за считанные минуты

Синоптики еще накануне предупреждали жителей Самарской области, что днем и вечером, 14 мая, местами в регионе возможен град и грозы. Однако в Тольятти небо заволокло тучами так быстро, что горожане не успели даже понять, что происходит.

- Только выходила на улицу – солнце светило, а тут резко потемнело и по подоконнику загромыхало. Страшно, конечно, и очень необычно в мае такое наблюдать, - делится впечатлениями жительница Тольятти.

За несколько минут небо над Тольятти заволокло грозовыми тучами Фото: из соцсетей

Град был не везде

Кого-то град застал в дороге. Первым, кто поделился видео в социальных сетях, стал водитель. Мужчина подъезжал к Тольятти со стороны Ташелки, когда его настиг град. Через полчаса по подоконникам и автомобилям льдины забили уже в городе.

- Град был в 15 квартале, в Старом городе, на улице Юбилейной и в районе Парк Хауса. В Подстепка, Ягодном и на дачах ПТО солнечно, нет ни намека на дождь, - говорят местные жители.

Милы Градовичок Фото: из соцсетей

Укутали машины в пледы и ковры

Автовладельцы стали экстренно спасать свои машины, чтобы град не испортил краску и не оставил сколов. Кто-то укрыл «железного коня» коврами, а одна девушка не нашла дома ничего лучше и укутала свою «ласточку» в плед с сердечками.

Тольяттинка укрыла свою машину одеялом, чтобы град не оставил сколов Фото: из соцсетей

Однако среди тольяттинцев нашлись и оптимисты, кому непогода не помешала наслаждаться выходным днем. Ребята рисовали на белой снежной поверхности асфальта сердечки и поздравляли друг друга с «майским Новым годом», а одна экстремалка решила закалиться и прогулялась по льду босиком.

Девушка не упустила возможности позакаляться Фото: принтскрин видео.

Тольятти затопило

Град бушевал всего несколько минут, но последствия оставил довольно плачевные. Помимо льда в Тольятти также прошел сильный дождь, а тающий град прибавил воды на дорогах. Ливневки с таким напором не справляются – лужи по колено.

- У нас во дворе целое море, машины чуть ли не по бампер в воде стоят. Я уже не говорю о том, как вообще выйти на улицу, только с лодкой или ластами, - иронизирует местный житель.

Ливневки не справляются с таким напором осадков Фото: из соцсетей

Есть аварийные ситуации

Ливень застал врасплох не только подземные городские коммуникации, но и стал причиной коммунальной аварии в одном из домов на улице 70 Лет Октября. По словам местных жителей, во время дождя у них во втором подъезде затопило верхние этажи, вода затекла в систему вентиляции и замкнуло проводку. Сейчас во всем подъезде в доме №11 нет электричества, жильцы ждут аварийную бригаду.

По прогнозу Яндекса грозовые тучи поступенно уходят из Самарской области

Согласно карте осадков системы Яндекс на 15:30 14 мая, дожди ушли от Самары и Тольятти в сторону Татарстана. Если верить прогнозу, что до конца дня в областном центре дождей можно уже не ждать.

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