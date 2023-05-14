«На поле нет друзей»: что происходило после матча «Крылья Советов» - «Локомотив»

Дмитрий Цыпченко забил отличный гол "Локомотиву". Фото: ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» и московский «Локомотив» сыграли вничью 1:1 в матче 27-го тура Российской премьер-лиги. Рассказываем, что происходило после матча.

Подзатыльник от Цыпченко

Нападающий Максим Глушенков, который перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» прошедшей зимой, играл против бывшей команды с удвоенной самоотдачей. В одном из эпизодов он даже сошелся в жестком единоборстве с Дмитрием Цыпченко, с которым они обнимались перед началом игры.

- На поле друзей нет, - так объяснил ситуацию Глушенков после матча в микст-зоне «Солидарность Арены».

В это время проходивший мимо Цыпченко отвесил форварду «Локо» дружеского «леща», несильно хлопнув его ладонью по затылке.

- Здесь, после игры друзья снова есть. Вот один из них, - с улыбкой прокомментировал эпизод Глушенков.

«Учитывали удвоенную мотивацию Глушенкова»

Главный тренер «Локо» Михаил Галактионов неожиданно оставил Глушенкова в запасе, выпустив его сразу после перерыва. А в первые 45 минут на поле в атаке гостей играл еще один бывший футболист «Крыльев» - Иван Игнатьев.

На вопрос корреспондента «КП-Самара», учитывался ли особый настрой футболистов на матч против бывшего клуба, Галактионов ответил утвердительно.

- Нам хотелось, чтобы быстрый Игнатьев за первый тайм заставил набегаться игроков обороны «Крыльев». А по ходу второго тайма уже вышли бы свежие Изидор и Глушенков и усилили игру. Так и произошло. Конечно, мы учитывали удвоенную мотивацию Глушенкова на этот матч, - признался главный тренер «Локомотива».

Без Дзюбы и в Жигулевске, и в Самаре — 1:1

Из-за повреждения в матче не смог принять участия Артем Дзюба. Ранее форвард «Локомотива» не принимал участия в кубковой игре в Жигулевске против «Акрона» - и тот матч завершился в игровое время вничью 1:1 («Локомотив» проиграл тогда в серии пенальти). В Самару Дзюба также не полетел — и результат оказался таким же.

Михаил Галактионов согласился с корреспондентом «КП-Самара» в том, что Дзюба оказывает важное влияние на игру и результаты «Локомотива».

- Нам не хватало сегодня его мощи. Думаю, разговор о продлении контракта с Артемом у нас будет, как мы и договаривались, по окончании сезона. Но сейчас переговоры уже начались, - рассказал Галактионов.

«Не было другого шанса отдать пас, кроме как пяткой»

В свою очередь, у «Крыльев» в атаке из-за дисквалификации не было Владимира Писарского. В передней линии играл дуэт Цыпченко — Шитов, который и соорудил гол в ворота «Локо».

- Мы всю неделю наигрывали взаимодействия с Димой, и, я думаю, это было не зря, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» автор голевой передачи Владислав Шитов.

Причем этот пас он сделал шикарно — пяткой между ног соперника.

- Я видел, что Цыпченко свободен, и мне нужно было ему покатить. Других вариантов, кроме как сделать это пяткой, у меня и не было, - поделился подробностями Владислав.

«Кто лучший, кто худший — вообще не до того»

Автор гола Дмитрий Цыпченко после игры переживал, что не удалось добиться победы.

- Конечно, игра была в целом равная, и счет, наверное, закономерен. Но, как по мне, все-таки мы были чуть лучше, примерно 51 на 49, и полпроцентика, полшанса не хватило, чтобы выиграть, - поделился ощущениями Дмитрий в интервью клубному телевидению.

Цыпченко признался, что не придает значения награде, врученной ему перед матчем, как лучшему игроку «Крыльев» в апреле.

- Если честно, сейчас вообще не до того. Кто лучший, кто худший… Хочется уже просто решить задачу и сохранить место в РПЛ, - заявил футболист.