Одним из первых покинул борт: следователи назвали виновника затопления СВП «Нептун» на Волге в Самаре

Сильный порыв ветра перевернул судно, и люди оказались в ледяной воде Фото: ПСС Самарской области

В Самарской области скоро предстанет перед судом капитан-механик СВП «Нептун-7». Его обвиняют в ЧП, которое произошло прошлой весной на Волге — в затоплении судна и гибели человека. Об этом сообщает пресс-служба Центрального МСУ на транспорте СК России.

Отправился в рейс, несмотря на сильный ветер

Все случилось 4 апреля 2022 года. В тот день был сильный ветер, но капитан «Нептуна» все равно решил отправиться в рейс из Самары в село Рождествено. На борту тогда находились более 10 пассажиров.

В 300 метрах от берега сильный порыв ветра опрокинул амфибию, и она начала тонуть. Люди оказались в ледяной воде. К сожалению, одного из пассажиров — 58-летнего мужчину — спасти не удалось. Насколько известно, он не умел плавать, помочь ему никто не успел.

Сумма ущерба, причиненного судну и имуществу тех, кто на нем находился, превысила 10 млн рублей.

Первым покинул судно

— Капитан выбрал неоправданно высокую скорость — около 40 км/с и неверный режим движения судна в неблагоприятных навигационных условиях. Он не принял мер по снижению скорости или смены курса. Кроме того, после опрокидывания судна капитан не организовал эвакуацию пассажиров и членов экипажей — он покинул борт одним из первых, — отметили следователи.

Тогда в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба и смерть человека». Недавно расследование было завершено. Заместителем Приволжского транспортного прокурора уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Самарский районный суд областной столицы. Обвиняемому может грозить до пяти лет лишения свободы.

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