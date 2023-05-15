Участник «Битвы экстрасенсов» из Тольятти Дмитрий Матвеев: биография, чем известен, личная жизнь

Дмитрий Матвеев участвует в проекте "Экстрасенсы. Битва сильнейших". Фото: предоставлено "Комсомолке"

Победителем юбилейной, 20-й «Битвы экстрасенсов» стал уроженец Тольятти Дмитрий Матвеев. После появления на федеральном ТВ в 2019 году тогда еще 22-летний молодой человек стал резко популярен. Расскажем, чем еще известен участник «Битвы экстрасенсов» Дмитрий Матвеев, биографию и личную жизнь.

Дмитрий Матвеев «Битва экстрасенсов» биография

Дмитрий Матвеев родился в Тольятти 15 июля 1997 года. Его смело можно назвать разносторонней личностью. Он тату-мастер, скульптор и музыкант.

Что касается участия в «Битве экстрасенков», то уроженец Автограда позиционирует себя как чернокнижник. Он уверяет, что «начал понимать потусторонние силы в 18 лет, когда случайно нашел рукописи своего прапрадеда и начал их изучать». О методах, которыми он работает с нечистью Матвеев говорит уклончиво, упоминая только, что «использует свою кровь».

Дмитрий Матвеев: участие в «Битве экстрасенсов»

Матвеев был самым юным участником шоу на ТНТ, и многие относились к нему со скепсисом, однако, проходя испытание за испытанием, он доказал свои способности. Сейчас тольяттинец участвует в программе «Экстрасенсы. Битвы сильнейших» и намерен в ней победить.

Дмитрий Матвеев «Битва экстрасенсов»: творчество

Матвеев также активно занимается творчеством. Он играет на всех инструментах, кроме скрипки и духовых, и даже записал два музыкальных альбома под псевдонимом Trvur.

Также Дмитрий Матвеев работал тату-мастером в Тольятти и Москве.

Дмитрий Матвеев «Битва экстрасенсов»: личный прием

Сейчас Матвеев проживает в Москве и ведет личный прием.

-Я работаю с теми, кому необходима помощь. Мои приемы бесплатные. Я стараюсь брать по одному случаю в день. Это связано с тем, что я дал обещание помогать людям взамен на крепкое здоровье. У меня были проблемы со здоровьем в течение этих трех лет, но сейчас я прихожу в норму, - сказал экстрасенс «Комсомолке».

Дмитрий Матвеев «Битва экстрасенсов»: личная жизнь

На съемках «Битвы экстрасенсов» у Матвеева завязались отношения с другой участницей - китаянкой Астрид Чжофань Ли. Многие СМИ писали, что это всего лишь пиар-ход, чтобы привлечь к себе внимание. Как было на самом деле, мы вряд ли узнаем, но вскоре после окончания программы парочка уже не была вместе.

Известно, что молодой участник телешоу был женат три года. Но недавно он развелся и готов к новым отношениям. В интервью «Комсомолке» Матвеев рассказал, что надеется в скором времени найти себе девушку.

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