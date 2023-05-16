«За каждым героем стоит его героиня»: улицы Самары украсили портреты жен военнослужащих

Нежные фотографии, наполненные любовью и теплом, появилась в разных уголках города Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В мае 2023 года на улицах Самары появились портреты жен военнослужащих. Фотографии женщин с кителями супругов на плечах украсили городские пространства ко Дню Победы. Участие в акции приняли более 60 самарчанок, которые стали настоящей поддержкой и опорой защитников Отечества, принимающих участие в СВО.

– Мы давно хотели сделать такую выставку, и к 9 мая нам это удалось. Огромную поддержку оказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, мэр Самары Елена Лапушкина, департамент экологии и городского хозяйства. Они помогли максимально быстро установить портреты на городских пространствах, – рассказала «КП-Самара» председатель женсовета 2-й гвардейской общевойсковой армии, автор проекта «Жены героев» Екатерина Колотовкина.

Главные героини выставки, жены военнослужащих, отнеслись к акции с особым трепетом. Они прогулялись по городу и сделали фотографии рядом со своими портретами, а также показали их детям.

– Эта акция невероятно важна для участниц акции, но она имеет не меньшую важность и для других жителей города. Наверное, все мы уже устали от интернет-красавиц – всем хочется чего-то настоящего, увидеть истинных героинь. И нам важно показать, что за спинами наших мужей есть мы – миллионы женщин, сильных и смелых, которые всегда готовы поддержать защитников Отечества. А самарцы с удовольствием смотрят наши фотографии и оставляют добрые отзывы, – поделилась Екатерина Колотовкина.

Особую роль акция играет и для самой Самары, поскольку областная столица является родиной проекта «Жены героев». Именно здесь он зародился и впервые увидел свет осенью прошлого года. А сегодня акция невероятно популярна далеко за пределами Самары.

Она получила известность после того, как губернатор Самарской области Дмитрий Азаров показал президенту РФ Владимиру Путину альбом с первой фотовыставки, которая была организована 2 сентября перед зданием правительства. В настоящий момент ее участницами являются свыше 1,5 тысяч жен военнослужащих в более 70 регионах РФ. Жители нескольких городов уже провели выставки, на которых представили портреты жен героев. А сейчас их фотографии украсили городские улицы – так же, как и в Самаре.

К акции присоединились жители других городов. Фото: t.me/geroi_samara

– Нам отрадно, что выставки проекта «Жены героев» открылись не только на центральных улицах Самары, но их подхватили и в других городах России. И мы надеемся, что эту инициативу с украшением улиц распространят власти других регионов страны, – отмечает Екатерина Колотовкина.

Портреты жен героев появились на улицах Подмосковья. Фото: t.me/geroi_samara

Портреты самарских красавиц находятся в разных частях города. Они размещены на лайтбоксах и билбордах на улицах Фрунзе, Куйбышева, Чапаевская, Шостаковича, Самарская, Вилоновская, Красноармейская, Ново-Садовая, Осипенко, Мичурина, Полевая, проспекте Металлургов и ряде других. Полюбоваться фотографиями жители и гости города смогут до 9 июня 2023 года.

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