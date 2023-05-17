Сбежала из дома за тысячи километров: питерского полицейского задержали за изнасилование 14-летней школьницы из Тольятти

Полицейский не признают свою вину в растлении девочки-подростка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

История с 14-летней девочкой из Тольятти, которая этой весной сбежала из дома, приобрела неожиданный оборот. Как выяснилось, школьница стала жертвой изнасилования. Личность предполагаемого преступника уже известна — это сотрудник центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

Поехала в Москву к родителям и пропала

Девочка ушла из дома в Тольятти, где жила с бабушкой, 26 марта 2023 года. Сказала, что поедет к родителям в Москву, однако до них так и не добралась. Разыскать беглянку удалось только в середине апреля. Полицейские нашли ее у дома на Толубеевском проезде в Санкт-Петербурге. Как выяснилось, все это время она жила у знакомой на Парнасе — в одном из районов Северной столицы.

Подростка отвезли в социальный приют для детей, чуть позже ее должны были отправить обратно к бабушке в Тольятти. Недавно выяснилось, что беглянка успела побывать в центре временного содержания для несовершеннолетних нарушителей. Она попала туда за асоциальный образ жизни.

Заявила об изнасиловании

По данным ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, во время одной из профилактических бесед девочка заявила, что ее изнасиловали. Сделал это якобы воспитатель группы индивидуальной и психологической работы учреждения — 36-летний старший лейтенант полиции.

Правоохранители провели проверку и возбудили в отношении него уголовные дела по статьям «Развратные действия», «Насильственные действия сексуального характера» и «Изнасилование».

Подозреваемого арестовали

Во вторник, 16 мая 2023 года, Невский районный суд Санкт-Петербурга избрал подозреваемому меру пресечения. Его на два месяца отправили под арест. Он будет находиться в СИЗО до 14 июля 2023 года.

Насколько известно, процесс проходил в закрытом режиме. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, предполагаемый насильник не признает свою вину. Он просил более мягкую меру, но служители Фемиды все-таки отправили его под стражу.

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