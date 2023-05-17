Копал огород и наткнулся на кости: страшная находка помогла раскрыть преступление 14-летней давности

Страшную находку у себя в огороде обнаружил житель села Утевка Фото: СУ СК по Самарской области

В Самарской области раскрыли таинственное исчезновение 68-летнего пенсионера. О нем ничего не было известно с 2008 года. Как выяснилось, все это время мужчина пролежал в земле. Его кости случайно нашли в одном из огородов. Подробности дела рассказали в региональном СУ СК.

Страшная находка в огороде

Пенсионер пропал летом 2008 года в селе Утевка. О его исчезновении в полицию заявил сын. Мужчина рассказал, что отец ушел из дома и не вернулся. Правоохранители выяснили, с кем виделся и общался пенсионер накануне пропажи. Они заподозрили, что он мог погибнуть, но не смогли найти тело.

В 2009 году следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». С тех пор особых подвижек не было. Пока в октябре 2022 года один из жителей села Утевка не решил перекопать свой огород. Во время земляных работ он нашел человеческие останки. Экспертиза показала, что кости принадлежат пенсионеру, пропавшему 14 лет назад.

Убийство пенсионера раскрыли почти через 15 лет Фото: СУ СК по Самарской области

Подозрение пало на пасынка

Через некоторое время правоохранители установили человека, причастного к гибели мужчины. Предполагаемым убийцей оказался 50-летний пасынок пенсионера. В дальнейшем следователи восстановили всю картину произошедшего.

- По версии следствия, потерпевший, находясь у себя дома, распивал спиртное с родственники и знакомыми. В какой-то момент его пасынок стал требовать деньги на алкоголь, но получил отказ. Мужчина нанес отчиму травмы, несовместимые с жизнью, а затем вынес его тело на улицу и закопал на одном из заброшенных участков, - рассказали в СУ СК по Самарской области.

Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела и направили его на рассмотрение в суд. В скором времени обвиняемый окажется на скамье подсудимых. Ему может грозить от 6 до 15 лет лишения свободы.

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