Чуть не задавили детей и набросились на взрослого: что ждет агрессивную компанию, напавшую на мужчину в Тольятти

Полицейские установили и задержали участников конфликта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

История об избиении мужчины в Тольятти, всколыхнувшая социальные сети несколько дней назад, получила продолжение. Полицейские установили всех участников конфликта и они уже успели получить наказание. По факту произошедшего также возбудили уголовное дело. Рассказываем все, что известно о ситуации на текущий момент.

«Били до полусмерти»

Напомним, инцидент произошел в Тольятти 14 мая 2023 года. О произошедшем в местном паблике написала супруга 48-летнего пострадавшего.

– Моего мужа избили до полусмерти. Люди на фото неславянской внешности сломали ему нос и руку, – рассказала женщина.

Горожанка уверяла, что причиной конфликта стало замечание, которое ее супруг сделал молодому парню. Тот катался на синей «двенадцатой» без номеров по тротуару и чуть не сбил двоих детей, один из которых – сын пострадавшего. Тольяттинец сделал парню замечание, за что поплатился: на мужчину набросились несколько человек, включая водителя.

Помимо фотографий с места инцидента, автор поста поделилась снимком медицинской справки, где пострадавшему поставили следующий диагноз: «перелом костей носа со смещением костных отломков, ссадина спинки носа».

Два уголовных дела и штраф

История получила широкую огласку и дошла до председателя СК России Александра Бастрыкина. Он поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего.

Полицейские тем временем провели проверку и установили участников конфликта. Выяснилось, что за рулем отечественной легковушки был 22-летний парень. По данным регионального ГУ МВД, водитель действительно катался по двору, грубо нарушая ПДД. Горе-автомобилиста задержали.

– В отношении водителя собран административный материал по ч.2 ст.12.2 КоАП РФ «Управление транспортном средством без государственных регистрационных знаков». После рассмотрения правонарушения оно будет передано в суд для принятия решения о лишении водительских прав, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Возможное лишение прав – не единственное наказание для горе-автомобилиста. Он также должен будет заплатить штраф в размере 2 тысяч рублей за езду по тротуару, и 500 рублей – за тонировку на стеклах.

Поплатиться за свое поведение придется и другому участнику конфликта – 16-летнему подростку. В отношении парня возбуждено сразу два уголовных дела – по статье 213 УК РФ «Хулиганство» и части 1 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Какую ответственность понесут остальные участники инцидента пока неизвестно.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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