«Он называл себя Дима»: пропавшего в Самарской области инвалида нашли живым за 106 км от дома

Дмитрия в течение трех дней искали добровольцы, полицейские, лесники и егеря / Фото: vk.com/la_samara

В Самарской области благополучно завершились поиски молодого инвалида, который пропал 7 мая 2023 года. Мужчину нашли спустя несколько дней за 106 км от дома — в одном из ульяновских сел. В ДПСО «ЛизаАлерт» рассказали, как искали парня.

Ушел с отцом в лес и пропал

34-летний Дмитрий и его отец 7 мая 2023 года отправились в лес около села Малячкино Шигонского района. Однако домой они так и не вернулись. Родственники забили тревогу и ранним утром 8 мая обратились за помощью к отряду «ЛизаАлерт».

В штаб поступали сообщения, что Дмитрий может находиться в Сызрани или Троицком / Фото: vk.com/la_samara

Волонтеры сразу же отправились на поиски пропавших. Через 1,5 часа старшего мужчину нашли мертвым. Однако Дмитрия — инвалида с ментальными нарушениями — нигде не было. Его искали всю ночь 30 добровольцев, 20 сотрудников полиции, лесники, егеря, спасатели и руководство села. Они прошли пешком и проехали на авто 140 км, но следов мужчины так и не обнаружили.

Волонтеры прочесали весь лес, но пропавшего мужчины там не оказалось / Фото: vk.com/la_samara

Волонтеры преодолели более 500 км

Все очень переживали за жизнь Дмитрия, ведь лес, где он пропал, сложный. Кроме того, две ночи подряд фиксировались сильные заморозки, а у мужчины при себе не было даже простейших лекарств. После небольшого отдыха утром 9 мая волонтеры вновь продолжили поиски.

Прошли еще одни сутки, но пропавший так и не был найден. За это время поступали сообщения, что мужчина может быть в Троицком, в Сызрани, в районе Ульяновска. Однако ни одно из них не подтвердилось. За несколько дней поиска добровольцы прошли и проехали более 500 км.

За время поисков добровольцы прошли и проехали более 500 км / Фото: vk.com/la_samara

Звонок со станции скорой помощи

В какой-то момент поступил звонок со станции скорой помощи в селе Тетюшское Ульяновской области. Медики рассказали, что к ним привезли дезориентированного мужчину, которого нашли у поселка Дружба. Он называл себя Дима.

Место, где нашли неизвестного, находится в 106 км по прямой от района пропажи. Так что волонтеры поначалу усомнились, что это Дмитрий. Однако вскоре личность мужчины подтвердилась. К полуночи 10 мая 2023 года стало известно, что он едет домой.

К концу дня 10 мая 2023 года стало известно, что мужчина найден и жив / Фото: vk.com/la_samara

- Огромное спасибо медицинским работникам за их внимательность и неравнодушие, полиции за налаженное взаимодействие, всем службам, пришедшим на помощь пропавшему, - поблагодарили в соцсетях всех участников поиска представители ДПСО «ЛизаАлерт».

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