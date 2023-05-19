«Учителя договориться не могут, а страдают дети»: в Самаре родители заступились за уволенного педагога

Преподаватель восстановил свои права через суд, а теперь ей предстоит восстанавливать свои честь и достоинство Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Анна проработала в школе Самары 30 лет. Вела физику, а еще – основы нравственного воспитания и православной культуры, организовала этнографический музей. Пока в школе не появился новый директор. В учебном заведении начались перемены, которые пришлись по вкусу далеко не всем, у части педагогов возникли конфликты с новым руководством - за 10 лет из школы уволилось 48 учителей. Такая же участь ждала и Анну – директор даже подписал приказ об увольнении, однако педагог отстояла свое право на работу в суде. После публикации в редакцию «КП-Самара» обратились родители учеников 4 класса, у которых вела занятия Анна. Они заступились за педагога и рассказали подробности конфликта.

«Заставляла рисовать гробы»

Конфликт между учителем и директором одной из самарских школ уже вышел из коридоров учебного заведения в публичную плоскость – дело рассматривали в суде, а целые делегации родителей ходили на прием к депутату. В центре конфликта вопрос – может ли Анна работать в школе. Руководство школы уволило женщину за прогул, однако Анна обратилась в суд, который восстановил ее на работе. Тогда против Анны выступила часть родителей, которая заявила, что педагог заставляет детей рисовать гробы и рассуждать о смерти. Родители заявили – мол, не хотим, чтобы она у нас преподавала.

Однако Анна уходить из школы, которой посвятила 30 лет жизни, не хочет. Уверяет: для нее это значит буквально оторвать кусок от сердца. Заступились за учителя и другие родители.

- Анна Юрьевна работала с классом моего сына четыре года – с 1 по 4 класс. За это время было проведено множество мероприятий, посвященных государственным и общепринятым в православной культуре праздникам. Мой ребенок, как и другие ученики школы, участвовал во множестве конкурсов под руководством Анны Юрьевны. О качестве и объеме работы Анны Юрьевны с детьми свидетельствует множество грамот, побед в конкурсах и количество проведенных мероприятий. А этнографический музей в школе был местом творческой самореализации детей, - рассказывает нам мама одного из учеников Наталья К.

Как рассказала Наталья, во время пандемии учитель создала группу Вконтакте, чтобы проводить занятия по Основам православной культуры дистанционно.

- Родители могли как присутствовать при проведении урока так и просматривать их позднее в записях общего чата. Мы видели, что Анна Юрьевна творчески подходит к подготовке к занятиям. Кроме того, на уроках ОПК огромное внимание уделялось патриотическому воспитанию детей, - говорит мама одного из учеников. – А вот по общеобразовательным предметам (русский язык, математика и окружающий мир) классный руководитель не провела ни одного онлайн-занятия ни весной, ни осенью 2020 года.

«Пошли на урок физкультуры в парадной одежде»

В распоряжении «Комсомольской правды» оказались скриншоты из общего чата, где Анна К. вела дистанционные занятия для 4 класса. В сообщениях видно, что учитель искренне болеет за свое дело и учеников. Однако, судя по скриншотам, не все коллеги этому рады. Например, когда Анна организовала участие детей во всероссийской олимпиаде и дети получили дипломы, классный руководитель заявила ученикам, что это «просто бумажки». А когда сняла учеников с урока физкультуры для подготовки видеоэкскурсии, классный руководитель заявила - с ней пропуск физкультуры никто не согласовал, в итоге детям пришлось заниматься физкультурой в парадной одежде.

- Учителя между собой не могут договориться, а страдают дети! - возмутились родители

- Анна Юрьевна продолжала работу по курсу ОРКСЭ с нашим классом, никаких нареканий и жалоб не было. В феврале 2021 года группа из 9 родителей нашего класса, не поставив в известность остальных, написала жалобу на Анну Юрьевну. Они были недовольны, что учитель задала детям написать сочинение на тему: «Я знаю, зачем живу на земле и мне будет легко улетать». В группе в вайбере родители попросили Анну Юрьевну разъяснить тему урока, но учитель не ответил. Стоит отметить, что эти же самые родители накануне исключили учителя из общего чата, и она просто не могла увидеть просьбу разъяснения. У нас была еще группа по ОПК, но там почему-то эта тема не поднималась, - рассказала «Комсомолке» мама одного из учеников.

По словам Натальи К., ее сын понял тему сочинения, как рассуждение о смысле жизни и ее конечности, необходимости провести свою жизнь с пользой. Никаких ассоциаций со смертью, тем более с призывом к суициду не возникло.

Анна в чате предоставила технологическую карту урока и заключение профессора московского вуза о соответствии урока утвержденной программе. Тем не менее, учителя попросили написать отказ от преподавания основ нравственности в этом классе.

- Родители из других классов рассказывали мне, что им тоже предлагали подписать жалобу на Анну Юрьевну, однако они отказались, - говорит Наталья.

Разделились на два лагеря

Родители, которые выступали на стороне учителя, весной 2021 года написали заявление в департамент образования, прокуратуру и уполномоченному по правам ребенка. Однако до настоящего времени ответа не получили. В родительском чате каждый день возникали скандалы. Родители разделились на два «лагеря».

- Мы с другими родителями не ладили давно. Возможно, жалоба родителей на Анну Юрьевну была своеобразной местью за нашу жалобу в отдел образования и прокуратуру. Хотя, никакого участия Анна Юрьевна в данном конфликте не принимала и была не в курсе этих событий в классе, - рассуждает Наталья.

Сейчас Анна Юрьевна продолжает работать в любимой школе, но конфликт не угасает. После майских каникул один из бывших учеников забирал изготовленный когда-то плакат с портретом Анны и обнаружен, что в изображение педагога воткнуты иголки.

- Жуткое зрелище. Я, конечно, не верю во всю эту оккультную чушь, но выглядит это устрашающе, - поделилась Анна.

Журналист «Комсомолки» обратилась к директору гимназии с вопросом – кто и почему мог испортить баннер. Однако мужчина категорически отказался общаться с прессой.

«КП-Самара» будет следить за развитием событий.

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