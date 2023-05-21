Кузнец на улице и оркестр на крыше: как в Самаре прошла «Ночь музеев» 20 мая 2023 года

Самарцы смогли научиться делать талисманы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В исторической части города самарцы не спали почти всю ночь. В областной столице вновь провели Всероссийскую акцию «Ночь музеев» в субботу, 20 мая 2023 года. Основные мероприятия стартовали в 18:00.

Темой этого года стали «История и истории». Организаторы подготовили для горожан насыщенную программу, а к акции присоединились более 60 площадок. Мероприятия для детей провели днем в Струковском саду. На всей территории проходили выступления музыкальных групп и исполнителей, а ближе к вечеру на Летней сцене стартовал проект «Немое кино» в сопровождении лекций от историка кино и ведущего научного сотрудника ВГИКа Сергея Каптерева. Самарцы смогли посмотреть фильмы: «Девушка с коробкой», «Космический рейс», «Огни большого города».

В течение дня местные жители также смогли посетить более 30 бесплатных пешеходных экскурсий. В этом году впервые стартовал формат аудиоэкскурсий, рассказывающих о Доходном доме Степана Филимонова и об улице Фрунзе в начале 20 века.

Горожане столпились у входа в "Станкозавод" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Одной из самых посещаемых площадок стала крыша «Станкозавода», которую открыли всего на один вечер специально для проведения концерта. Посетители смогли не только насладиться приятной атмосферой и узнать много нового, но и встретили яркий закат, который надолго останется в памяти. По рассказам читателей «КП-Самара», крыша стала местом притяжения горожан. Местные жители истосковались по новым пространствам и живому общению. В программе центра труда и отдыха: выставка коллекции музея, полноценное рабочее оборудование, мастер-классы по типографии и авторская экскурсия, длительностью в 2 часа.

Крышу открыли только на один вечер Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самая длинная очередь появилась у Художественного музея, который предлагал обширную программу: экскурсии «История Дома на Дворянской и коллекции купцов Шихобаловых», кураторские показы выставок Вячеслава Герасимова «Мой современник», Юрия Малыгина «Когда владеют формой руки» и выставка Вячеслава Тишина. Пускали в пространства группами по несколько человек.

Горящий закат надолго запомнится местным жителям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще одной уникальной площадкой стал Музей городских легенд, перед входом которого расположился со своими материалами настоящий кузнец. Он помогал самарцам ковать талисманы и пробовать свои силы в новом деле.

Самарцы смогли научиться делать талисманы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По традиции, в этот день горожане смогли передвигаться на бесплатных автобусах. Работа основных маршрутов была продлена до полуночи, а интервал между рейсами составил всего 15 минут.