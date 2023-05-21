Юная жительница Тольятти уехала из дома и попала в беду

14-летнюю Динару (имя изменено – прим.ред.) жизнь не слишком баловала. Девочка росла в Тольятти под присмотром бабушки, отдельно от родителей. Мама Динары уехала в столицу. И именно к ней девочка решила отправиться. Однажды заявила подругам – мол, еду в Москву к маме. Однако в столице девочка так и не появилась - просто пропала, как в воду канула. Два месяца Динару пытались найти, но безуспешно. А потом город потрясла страшная новость: полицейского задержали за изнасилование девочки из Тольятти в Санкт-Петербурге. Рассказываем, что случилось.

Шла по улице рядом с незнакомцем

Хотя Динара собиралась приехать в Москву к маме, нашли девочку спустя два месяца в Санкт-Петербурге. Беглянку заметили на улице северной столицы полицейские. Как сообщает «КП-Петербург», девочка-подросток шла по улице в сопровождении незнакомого мужчины. Остается только гадать, где девочка была все это время, чем занималась и в какую беду могла угодить в обществе незнакомца. Юную тольяттинку отправили в Центр временного содержания для трудных подростков. И начали связываться с ее родными, чтобы отправить Динару домой. Казалось, теперь с девочкой все будет в порядке. Однако судьба готовила для беглянки новые страшные испытания.

Через две недели переступил черту

В Центре временного содержания Динара познакомилась с 35-летним лейтенантом полиции Русланом (имя изменено – прим.ред.). Как сообщили spb.kp.ru собственные источники в правоохранительных органах, Руслан работал в должности воспитателя, ответственного за психологическую помощь несовершеннолетним, чуть более месяца. Полтора года назад мужчина овдовел – его супруга умерла от онкологии, сейчас Руслан в одиночку воспитывает сына. До недавнего времени ни в чем подозрительном полицейский замечен не был. Однако, когда к нему «в работу» попала Динара, он начал ей оказывать весьма неоднозначные знаки внимания. А через две недели и вовсе переступил черту, принудив свою беззащитную подопечную к интиму.

Разрыдалась во время беседы

Неизвестно, сколько бы продолжалось насилие над беглянкой, если бы не внезапная внеплановая внутренняя проверка ГУ МВД России по Петербургу. Беседуя с проверяющими Динара не выдержала и разрыдалась. И рассказала во всех подробностях, что с ней вот уже три дня вытворяет недобросовестный полицейский. Судя по рассказам девочки, насильник буквально превратил ее жизнь в ад и травмировал не только физически, но и психологически, чтобы удовлетворить свои низменные желания.

Руслан уверял коллег, что собирался просто перевоспитать трудного подростка. Однако оперативники тщательно перепроверили информацию и убедились – несмотря на непростое детство девочки, она не врет. В результате мужчину задержали, предъявили обвинение - а через сутки арестовали на два месяца. Если вина Руслана будет доказана, ему грозит до 25 лет колонии. А Динара все же вернется домой к родным.