Через приложение Яндекс Go в Самаре можно будет арендовать самокаты Юрент

Самокаты Юрент в Самаре стали доступны для аренды в Яндекс Go. Сервисы договорились о партнерстве и технической интеграции. Ранее проект тестировался в Сочи, а теперь заработал у самарских пользователей.

Электросамокаты Юрента отображаются в приложении Яндекс Go фиолетовыми значками. Для аренды доступны все те же модели, что есть в парке кикшеринга. Цена аренды через Яндекс Go аналогична «юрентовской»: от 4 рублей за минуту поездки. По будням за старт поездки плату не берут, в выходные — 30 рублей. Все поездки на самокатах обоих сервисов застрахованы.

— Мы видим спрос на использование электросамокатов в разных городах, это партнерство поможет быстро расширить представленность сервиса Самокатов в Яндекс Go, — сообщил руководитель сервиса Самокаты Яндекс Go Леонид Ясиновский.

При этом обслуживанием самокатов Юрент, как и раньше, будет заниматься «фиолетовый» сервис. Яндекс Go выступает только привычной для пользователей платформой, где можно заказывать такси и арендовать самокаты.

Директор по продукту Юрент Дмитрий Сушкевич объясняет: мировая практика развития микромобильного транспорта — такого как самокаты — показывает, что пользователям удобнее использовать кикшеринг для коротких поездок. А такси выбирают для более протяженных маршрутов.

— Наше партнерство, объединившее лучшую на рынке технологическую и продуктовую экспертизу Яндекса и наш опыт операционного управления крупнейшим парком самокатов в стране с самым широким географическим присутствием, даст пользователям самый доступный сервис городской мобильности в стране, — резюмировал спикер.