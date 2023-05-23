Бросал стулья и ругался матом: Рома Зверь устроил дебош в баре Самары

Рома Зверь "расслабился" в самарском баре и попал в скандал Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лидер группы «Звери» попал в скандал в Самаре – он устроил разборки в одном из баров. По словам очевидцев, пьяный Роман Билык повздорил с посетителем заведения, кидался стульями и ругался матом. Момент попал на видео, которое быстро разлетелось по соцсетям.

- Сначала Рома Зверь выпивал в одном баре, затем пошел в другой. Там, он будучи полностью пьяным, зацепился с кем-то. Кидался стульями и призывал «выйти отсюда». В итоге его вывели на улицу и вызвали ГБР, - поделились очевидцы в одном из пабликов.

Отметим, 21 мая 2023 года группа «Звери» выступала в Тольятти. Зал «Лады Арены» был заполнен полностью. Поклонники остались в восторге от выступления музыкантов. Видимо, после него Рома Зверь и решил немного «отдохнуть». Однако что-то пошло не так. Что стало причиной конфликта, пока неизвестно. Официальных заявлений от представителей группы не поступало.

Напомним, у музыкантов запланирован еще один концерт в Самаре. Он должен пройти во Дворце спорта вечером 23 мая 2023 года.

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