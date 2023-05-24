Защитят от агрессивных попрошаек: в Самаре хотят наказывать за приставание на улице

Законодатели рассчитывают на помощь общественников в фиксации нарушений Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре хотят принять закон о штрафах за приставания в общественных местах. У одних эта формулировка вызывает улыбку, другие говорят, что давно пора, а третьи задаются вопросом: что именно будет считаться приставанием и кому может грозить удар по кошельку. «КП-Самара» разобралась в вопросе.

Что такое «приставание»?

В Самарской губдуме в мае 2023 года начали рассматривать законопроект, призванный усилить борьбу с так называемыми «профессиональными нищими». Официально это будут дополнительные пункты к законам «О профилактике правонарушений на территории Самарской области» и «Об административных правонарушениях на территории Самарской области».

- В целях профилактики правонарушений на территории Самарской области запрещается приставание к гражданам в общественных местах, - гласит новый пункт в законе.

Под термином «приставание» депутаты подразумевают «навязчивые действия в отношении граждан против их воли (хватание за руки, за одежду, личные предметы, преграждение пути) в целях купли-продажи, обмена или приобретения вещей иным способом, навязывания услуг, гадания и (или) попрошайничества в общественных местах».

Выйти на теневой криминал

Авторы законопроекта отмечают: в законах РФ и региона нет нормативного акта, на основании которого можно было бы выстроить борьбу с попрошайничеством. Которое, в свою очередь, является лишь вершиной криминального «айсберга».

- На территории РФ все еще сохраняется тенденция прошлых лет по организации попрошайничества в виде самостоятельной формы криминального бизнеса. Его внешняя сторона - «профессиональные нищие». Они работают в пользу организаторов, остающихся вне поля зрения правоохранительных органов. При этом организация попрошайничества нередко сопряжена с правонарушениями высокого уровня общественной опасности, - говорится в пояснительной записке.

Проще говоря, у правоохранительных органов на данный момент нет законодательных рычагов воздействия на этот криминальный бизнес. И новый законопроект призван эти рычаги установить.

Надежда на общественников

Как пояснил корреспонденту «КП-Самара» источник в Самарской губдуме, правоприменительная практика сформируется уже в процессе реализации положений закона. В зависимости от этого возможны дальнейшие корректировки.

Нарушителям закона грозит штраф 1-2 тысячи рублей «на первый раз» и 4-5 тысяч рублей в случае рецидива.

- В принципе, места работы «профессиональных нищих» известны, и запротоколировать их действия можно будет как усилиями сотрудников полиции, так и с помощью инициативных граждан, общественников. Если же будет так называя «нулевая практика», то есть агрессивные попрошайки просто исчезнут с улиц под угрозой штрафа, - это тоже будет результат принятия закона, - поделился ожиданиями источник в думе с «КП-Самара».

Таким образом, бабушки, просящие милостыню на паперти или у дверей магазинов, скорее всего, преследоваться не будут. Чтобы не было подобных перегибов и под действие закона не попали, например, продавцы, осуществляющие разносную торговлю, был учтен опыт аналогичных законодательных инициатив в других регионах (а их около 40), и все неоднозначные пункты из проекта вычеркнуты.

КОМПЕТЕНТНО

Павел Покровский, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области:

- Поскольку документ уже подавался в думу ранее и теперь он обсуждается повторно, - значит, авторы проекта провели над ним определенную работу, внесли какие-то корректировки. А значит, есть основания надеяться, что это не «документ ради документа», а он будет действительно решать имеющиеся проблемы. В частности, как мне видится, закон поможет снизить количество опасных ситуаций на дорогах, связанных с появлением на проезжей части инвалидов или детей, занимающихся попрошайничеством. Полагаю, что законодатели учли компетенции и возможности тех, кто будет применять нормы закона на практике, и цели, ради которых законопроект создавался, будут реально достигаться.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В соседних регионах тоже хватает законопроектов, вызывающих неоднозначную реакцию у населения.

Так, в Пензе хотят законодательно установить, что автомобили такси должны быть белого цвета. Почему белого, а не традиционно желтого? Потому что, как считают авторы проекта, среди обычных автолюбителей белые машины не слишком популярны, и авто такого цвета будут выделяться из массы.

Госсовет Татарстана направил в Госдуму РФ предложение вернуть советскую систему распределения выпускников вузов по предприятиям, где они обязаны отработать три года. Речь о тех, кто учится на средства госбюджета. В некоторых СМИ этот документ поспешили окрестить «законом о трехлетнем рабстве», но у него есть как противники, так и сторонники со своими аргументами.

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