Струковский сад в Самаре: набережная, скульптура козы и скейт-парк

Гуляем по Струковскому саду. Фото: Алена Демина.

Весна — идеальное время для прогулок и поиска живописных мест в городе. Особенно, если к этому располагает не только погода, но и благоустройство общественных территорий. В этом году планируют обновить парки «Молодежный» и «Воронежские озера». «КП-Самара» начинает новую рубрику, в которой изучит парки родного города, вспомнит их историю, расскажет о главных особенностях, а также поделится воспоминаниями людей, которые в них гуляют.

И начать мы решили со старейшего парка Самары — со Струковского сада. Или как его называют местные «струкачи». Он расположен недалеко от Самарского академического театра драмы имени Максима Горького и набережной Волги. Территория парка прекрасно подходит для тихих прогулок. Люди любят приходить сюда, чтобы отдохнуть от городской суеты и шума.

Аллея. Фото: Алена Демина.

Через весь парк проложены широкие и прямые аллеи. Но его главное украшение — грот с фонтаном, скульптуры и цветники. В этом месте приятно устроить пикник, покататься на велосипедах или просто пройтись в одиночестве.

История Струковского сада

История Струковского сада началась еще в XIX веке. В те времена здесь был даже не сад, а густой лес, в котором можно было встретить диких зверей. Он принадлежал статскому советнику Григорию Струкову, который управлял Илецкими соляными промыслами. Здесь он построил себе усадьбу и разбил сад. Но в 1828 году Струков переехал в Соль-Илецк, а его хозяйство опустело.

В 1854 году сад перешел в городскую собственность. Его расширили и благоустроили: высадили кустарники и цветы, выложили дорожки и аллеи. Так в этом месте стали проводить массовые торжества, танцевальные вечера и встречи важных гостей города. В саду построили танцплощадку «Воксал», кинозал «Биоскоп», помещение для игры в боулинг и фонтаны. Летом здесь работали аттракционы и цирк, а зимой — заливали каток.

Вход в Струковский сад в конце XIX века. Фото: архив Владимира Самарцева

В советское время Струковский сад переименовали в «Парк культуры и отдыха им. М. Горького». Здесь построили детский бассейн «Чайка» и концертный зал. В парке ежегодно проходят городские фестивали прессы, цветов и уличного искусства.

Как Струковский сад выглядит сейчас

Струковский сад до сих пор считается одним из самых посещаемых мест в Самаре, где можно насладиться спокойной прогулкой, видом на Волгу и отвлечься от суеты.

Фонтан «Мальчик и девочка под зонтом». Фото: МАУ Парки Самары

На центральном входе посетителей парка встречает фонтан «Мальчик и девочка под зонтом». Скульптура детей украшает Струковский сад с конца XIX века. В советское время она была демонтирована. По легенде это произошло из-за введения в школах СССР раздельного обучения мальчиков и девочек, и фонтан посчитали идеологически вредным. Фигуру вернули на место лишь в 2004 году.

В 2018 году фонтан обновили — на дне выложили разноцветную мозаику и добавили подсветку. Однако в наше посещение парка в конце марта скульптуры на месте не оказалось.

Памятник Максиму Горькому. Фото: Алена Демина.

Недалеко от входа расположен памятник Максиму Горькому. Его установили в 1978 году к 110-летию писателя. Авторы композиции — скульптор Игорь Федоров и архитектор Алексей Моргун. Горький прожил в Самаре с 1895 по 1896 годы и любил гулять по Струковскому саду. Здесь он даже встретил свою будущую жену Екатерину Волжину.

Каменный грот с козой и фонтаном. Фото: Алена Демина.

Самая старинная достопримечательность Струковского парка — каменный грот — находится в центре парка. Его построили пленные турки в 1878 году. На вершине грота установлена позолоченная скульптура козы — символа Самары. Впервые она была изображена на эмблеме Самары в «Знаменном гербовнике» 1730 года. Рядом с гротом расположен каскадный фонтан с подсветкой, установленный в 1889 году.

Монумент «На сопках Маньчжурии». Фото: Алена Демина.

В 2021 году в Струковском саду установили монумент памяти первого исполнения вальса «На сопках Маньчжурии». Это композиция выполнена в виде фигуры дамы и кавалера под аркой, похожей на ту, которая раньше стояла у входа в парк. Впервые вальс молодого капельмейстера моршанского полка Ильи Шатрова прозвучал в 1907 году в Струковском саду. Его исполнил духовой оркестр, которым дирижировал лично Шатров. Он посвятил вальс павшим боевым товарищам.

Литературная зона. Фото: Алена Демина.

В Струковском саду есть литературная зона. С одной стороны это книжный шкаф, а с другой — лавочки. Здесь организован буккроссинг, где любители чтения могут оставлять книги и брать взамен новые. В парке можно почитать на скамейках или лежа на траве.

Скейтпарк. Фото: Алена Демина.

В 2018 году в Струковском саду была проведена реконструкция в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. На месте бассейна «Чайка» появился скейт-парк. Эту площадку полюбили не только профессионалы, но и совсем новички. Здесь есть трамплины, горки и другие элементы для трюков на скейтбордах, велосипедах и самокатах.

деревянные фигуры. Фото: Алена Демина.

Воспоминания посетителей Струковского сада

Полина:

— Струковский сад — мой самый любимый парк в городе. При возможности стараюсь выбираться именно сюда. Здесь тихо и спокойно. Можно погулять по аллеям, посидеть на скамейках и даже полежать на траве. Я обычно беру с собой почитать книгу или просто размышляю о чем-нибудь своем. Иногда выхожу на набережную Волги, чтобы посмотреть на закат.

Беседка. Фото: Алена Демина.

Виктория:

— Мне особенно запомнился Фестиваль цветов, который проходил в Струковском саду в 2019 году. В парке было очень красиво — вокруг клумбы с цветами, бесплатные фотозоны. Тогда прямо на сцене известные флористы создавали букеты. А еще выступал историк моды Александр Васильев. Было очень интересно и увлекательно слушать его вживую.

Вид на Волгу рядом со Струковским садом. Фото: Алена Демина.

Светлана:

— Это замечательное место для прогулок. Я живу недалеко, поэтому прихожу сюда и одна, и с семьей. После ремонта перед Чемпионатом мира по футболу в парке появилось много всяких интересных локаций для детей. Сыну особенно нравится скейт-парк. Там даже есть трасса для начинающих. Он говорит, что это самая лучшая площадка в городе — верю ему на слово.