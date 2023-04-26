Загородный парк в Самаре: советские аттракционы, купеческая дача и закаты

Главный вход в Загородный парк. Фото Алена Демина

«КП-Самара» продолжает новую рубрику о парках Самары. История их создания, главные особенности, а также истории людей, которые в них гуляют. И в этот раз мы расскажем о Загородном парке.

Его официальное название — Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького — используется крайне редко. Это самый большой парк в Самаре. Его площадь - более 42 га между берегом Волги и улицей Ново-Садовой. На территории парка растут столетние дубы и редкие виды растений. Здесь работают кафе, аттракционы и школа верховой езды.

История Загородного парка в Самаре

Загородный парк открылся летом 1932 года на месте бывшей купеческой усадьбы. В советские годы в парке работало множество аттракционов. Но его история началась еще раньше.

Загородный парк в 1960-е годы. Фото: архив Владимира Самарцева

По легенде когда-то давно здесь жил торговец. Неожиданно его любимая дочь тяжело заболела — никто не знал, как ее спасти. Мужчина построил ей деревянный дом на берегу Волги и посадил вокруг дубы, чтобы дочь провела последние дни в покое. И тогда случилось чудо — девушка выздоровела. Трудно сказать, что именно помогло ей, но она прожила до глубокой старости.

Тропинки в глубине парка. Фото: Алена Демина.

Как Загородный парк выглядит сейчас

С тех пор парк и начал развиваться. Сейчас здесь растет более 7 000 деревьев и 30 000 кустарников, а также живут белки и птицы. К берегу Волги проложена длинная аллея с цветниками и скульптурами. В парке можно устроить пикник, позаниматься йогой, позагорать на пляже или покататься на лошадях.

В ближайшее время в Загородном парке планируют провести масштабную реконструкцию. Посадят новые деревья, построят дорожки и обновят освещение. Кроме того, территорию разделят на зоны: активные развлекательные и тихие прогулочные.

Скульптура ракушки «Аммонит». Фото: Алена Демина.

Перед главным входом в Загородный парк на улице Ново-Садовая стоит бронзовая скульптура доисторической ракушки «Аммонит». В эпоху динозавров огромные головоногие моллюски жили в океане, который располагался на территории Самарской области. Автор композиции — самарский скульптор и архитектор Кристина Цибер. По ее замыслу скульптура аммонита символизирует связь между прошлым и будущим.

Центральная аллея в Загородном парке. Фото: Алена Демина.

Через весь парк к берегу Волги приложена центральная аллея со множеством скамеек и цветников. В теплое время года здесь можно пострелять в тире, отдохнуть в открытом кафе или поесть мороженое, попкорн, сладкую вату и другие сладости.

Маршруты «Тарзании». Фото: Алена Демина.

Любители активного отдыха могут испытать свои силы в веревочном парке «Тарзания». Он включает скалодром высотой 10 метров, 2 слэклайна и 5 маршрутов разной сложности. Это незабываемое приключение как для детей, так и для взрослых.

Колесо обозрения. Фото: Алена Демина.

В Загородном парке даже сохранились советские аттракционы знакомые многим поколениям детей: «Юнга», «Колокольчик», «Орбита», «Сюрприз», «Веселые горки», «Комната смеха» и колесо обозрения. Правда в настоящее время большинство из них не работает, но их не демонтируют — просто обновляют внешний вид.

Скамья «Король и Шут». Фото: Алена Демина

Рядом с колесом обозрения установлена скамья в память о лидере панк-группы «Король и Шут» Михаиле Горшеневе и всех ушедших рок-музыкантах. На корпусе гитары написаны названия многих известных рок-групп: «Гражданская оборона», «Сектор Газа», «Кино», «АУ». Мемориал создан на пожертвования фанатов.

Конно-спортивный клуб. Фото: Алена Демина

На территории парка находится конно-спортивный клуб «Волшебный единорог». Желающие могут взять уроки верховой езды, покататься по парку на лошадях и пони или просто посмотреть на прекрасных животных.

Дача Е.П. Сипиной. Фото: Алена Демина

На верху склона стоит деревянная купеческая дача. Это дом в русском стиле с элементами модерна начала XX века. Владельцем дачи был самарский купец Петр Аржанов. Позже она стала частью приданого его приемной дочери Елены. Сейчас здание входит в список объектов культурного наследия как «Дача №56, принадлежавшая жене поручика Е.П. Сипиной». По другой версии дом построил самарский врач Моисей Гринберг. Дачу планируют восстановить во время реконструкции Загородного парка. В здании разместят кафе с летней верандой.

Склон берега Волги в Загородном парке. Фото: Алена Демина

Из парка на пляж ведет лестница. На берегу стоят кабинки для переодевания. В купальный сезон там дежурят спасатели.

Самые внимательные посетители парка кормят белок. Фото: Алена Демина

Воспоминания посетителей Загородного парка

Наталья:

— Очень люблю Загородный парк. Я сюда приходила еще со своими сыновьями в 1970-е годы. Сейчас им уже больше сорока лет, и есть свои дети. Помню как выбирались на пикники, расстилали пледы и ели мороженое. В то время в парке еще работали разные аттракционы — дети обычно катались на каруселях. Сейчас я иногда гуляю здесь по утрам, дышу свежим воздухом и кормлю белочек.

Советские аттракционы. Фото: Алена Демина

Ирина:

— Одно из самых любимых мест отдыха нашей семьи. Я приходила в парк еще в молодости. Здесь на склоне открывается отличный вид на Волгу, можно посидеть на пляже и проводить закат — правда обратно подниматься тяжеловато. Моя дочь очень любит приходить сюда, чтобы посмотреть на лошадей и белочек. Когда она была помладше, то часто ходила по канатный дороге в «Тарзании». После прогулки мы обычно всей семьей едем за покупками в «Мега-сити», который находится недалеко от парка.

Высокие деревья рядом с веревочным парком. Фото: Алена Демина.

Алексей:

— Мне в парке нравится природа и пляж. Создается впечатление будто ты выехал за город. Летом здесь не сильно жарко — высокие деревья создают тень. Можно увидеть белок. На спуске к Волге есть специальная лестница. На пляже дежурят спасатели. Но приходить сюда лучше после обеда — поменьше людей. А загорать можно прямо на поляне с видом на Волгу.